В Донбассе скончался легендарный Усачев – советский солдат, оставивший автограф на Рейхстаге

Печальная весть пришла из Славянска – не стало Семена Ивановича Усачева – ветерана Великой Отечественной Войны, прошедшего весь путь и оставившего автограф на поверженном Рейхстаге. В это время он и попал в объектив фотографа. Впоследствии эта фотография была издана миллионными тиражами и облетела весь мир.

Накануне 9 мая этого года оказалось, что Семен Усачев жив! Более того – он наш земляк – живет в Славянске! Мой друг Мария Руденко, журналист издания «Родина», съездила тогда и поздравила его с праздником.

- Я Берлин не брал, девушка, вы так и напишите. Мне чужой славы не надо! Жуков шел прямо в лоб, а мы, Рокоссовские - справа. И не дошли до Берлина 50 километров. 9 мая командир дивизиона майор Крестинин говорит: "Около Берлина быть и не увидеть поверженный рейхстаг?! А ну, стройсь!" И отдал приказ лучшим бойцам немедленно погрузиться в "студебеккер". Вот так я и попал в Берлин.

Когда прибыли на место - приутихли. Около рейхстага и на его ступеньках - тьма тьмущая трупов, еще не успели убрать. А здание дымится так, что, кажется, не пепел летит, а черный снег. Стены исписаны фамилиями наших. Да так плотно, что не втиснешься.

- Но вам удалось...

- Кто-то сунул мне в руку мел. Но я ведь роста невысокого, вот и попросил водителя "студебеккера" подъехать задом к стене. А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.45. Усачев" - первое, что в голову пришло, - рассказывал Семен Усачев Марии в мае этого года.

Собственно, от Маши и узнали эту печальную весть.

- Семен Иванович Усачев был (сложно говорить "был") светлым и добрым человеком, обладал исключительной кинематографической я бы сказала памятью – его воспоминания о войне были яркими, трагичными, но с долей солдатского юмора.

Он очень любил гостей и с радостью всегда всем рассказывал о подвигах своего полка, подчеркивая, что знаменитым он стал благодаря случайной фотографии и это незаслуженно, потому что у его боевых товарищей, каждая рана говорила о великом подвиге Народа. Очень жалко, душа болит. Хороший был Человек, светлый, с голубыми глазами, - рассказала Мария «Комсомолке».

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Семена Ивановича. Спи спокойно, солдат.

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