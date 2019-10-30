Жители Донецка ответили львовскому писателю, сравнившего дончан с животными: А мы и не собираемся жить в одной стране с геббельсами

Львовский писатель и журналист Остап Дроздов в эфире украинского Пятого канала начал сравнивать жителей Донбасса с животными, когда ведущая передачи Янина Соколова предложила ему прокомментировать сюжет, как тысячи луганчан вышли на площадь с обращением «Мы хотим в Россию!»

- Я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут животные, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и все точки на «i» расставил, — сказал Дроздов.

Он считает, что Донбасс по гражданскому созданию — наихудший. Янина Соколова сообщила, что у Дроздова даже есть целая программа, как поступить Киеву с дончанами и луганчанами после «деоккупации». По мнению писателя, сначала всех проживающих на территориях республик людей надо лишить украинского гражданства. А потом провести жесточайшую люстрацию на основе закона о коллаборантах. Привлечь к уголовной ответственности.

- Идея Дроздова не нова, – говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Кто-то хочет обнести наш регион колючей проволокой, кто-то вообще ядерную бомбу сбросить. По их мнению, в Донбассе проживают генетически неправильные для Украины люди. Ведь они ментально близки к России. Так могут думать только нацисты.

Политолог считает, что планы Дроздова, которые смакует порошенковский Пятый канал, лишь еще раз подчеркивают правильность выбора жителей Донбасса, который был сделан в 2014 году.

- Очевидно, что жить в одной стране с нацистами типа Дроздова совершенно нельзя, - подчеркивает Кузьменко. - И глубоко ошибаются те, кто рассчитывает: вот придет в республики Украина, будет мирная жизнь и все наладится, как прежде. Может она и наладится, но уже без миллионов дончан и луганчан. С ними дроздовы поступят так, как это сделал Гитлер с евреями и коммунистами.

Дончанка Валентина Зимина пережила самые страшные обстрелы Донецка, когда снаряды рвались возле ее дома. Тогда она действительно испытывала животный страх. Поэтому очень эмоционально отреагировала, когда увидела выступление писателя на Пятом канале.

- Мне хотелось бы посмотреть в глаза Дроздова, переживи он подобное. Когда еще вчера считавшаяся родной армия обстреливает из пушек его Львов, его дом, его самого, - возмущается Валентина. – И кто сказал, что после пережитого мы собираемся жить в одной стране с геббельсами?