В Донецке завершают работы над портретом Моторолы

Проезжая по проспекту Ильича на пересечении с улицей Марии Ульяновой трудно будет не заметить мурал, посвященный Герою Донецкой Народной Республики Арсену Павлову – легендарному Мотороле. Со дня его гибели прошло уже три года, но память о нем осталась. Об этом говорят десятки людей, которые не могут пройти мимо здания с портретом и не остановиться хоть на минуту.

– Для нас это большая честь. Мы живем в соседнем доме – теперь этот портрет будет видно из окон, – говорит дончанка Елена Сергеевна. – Моторолу лично не знали, но в самый разгар войны все смотрели видео с ним, узнавали о ситуации на фронте, переживали и молились. Это настоящий герой, который не побоялся встать на защиту.

В высоту мурал занимает семь этажей многоэтажки. А общая его площадь – около 150 квадратных метровФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Идея создать это граффити в рамках проекта «Знай наших» появилась у организации «Арттаран». Прежде чем приступить к воплощению, ребята пообщались с сослуживцами Моторолы и с городскими властями. Создание такого портрета поддержало общественное движение «Донецкая Республика».

Сначала для граффити выбрали место на доме по улице Гринкевича. Художники даже начали наносить изображение, но было принято решение нарисовать его на более видном месте.

– Здесь проходит намного больше людей. Ещё больше проезжают по проспекту Ильича на транспорте. Граффити видно издалека, – говорит художник – участник творческой команды «Арттаран» Виталий Яремко. – В интернете гуляют уже сотни фотографий, сделанных дончанами во время нашей работы. И все пишут теплые слова о Мотороле.

Для создания портрета понадобилось 45 литров фасадной краски, 30 литров акрилового лака и 72 баллонаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Работать над граффити художники начали больше недели назад. Сперва зашпатлевали стену, затем установили проектор и нанесли контуры изображения. И только после этого ежедневно художники стали трудиться над созданием самого портрета.

– Работаем по пять часов в день. Ко всему подходим основательно, хотим, чтобы работа получилась действительно достойной. Уже почти все завершили, осталось несколько штрихов. День-два и все будет готово, – Виталий Яремко.

Трудятся над созданием портрета не только художники, но и сотрудники спасательного ведомства. Они ежедневно находятся на месте во время ведения работ – обеспечивают безопасность художников на высоте и управляют подъёмным краном.

Во время работ на месте присутствуют и спасателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Кстати, до этого молодые художники нарисовали портрет советского летчика–космонавта Георгия Берегового в Енакиево, где он провел свое детство и юношество. Изображение появилось в центре города на гостинице «Мир».

Боевой путь Моторолы начался в Славянске, затем он принимал участие в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Иловайска, Дебальцево.

Погиб Арсен Павлов в результате подлого теракта украинских спецслужб 16 октября 2016 года. В лифте подъезда, в котором проживал Моторола, сработало самодельное взрывное устройство, закреплённое на тросе лифта. Арсен в этот момент оказался в эпицентре взрыва и получил смертельные травмы. Вместе с ним погиб его личный охранник – выходец из Грузии Теймураз Гогиашвили.