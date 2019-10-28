2019-10-28T15:26:44+03:00
Общество

Куда сходить на Хэллоуин в Донецке 2019

Хэллоуин в Донецке 2019 начали отмечать еще на выходных, но вечеринки пройдут и 31 октября
Никита МАКАРЕНКОВАнастасия Торопова
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Празднования Хэллоуина никак не влияют на изменения комендантского часа. Фото: АрхивПразднования Хэллоуина никак не влияют на изменения комендантского часа. Фото: Архив
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Не за горами Хэллоуин в Донецке 2019. Согласно традициям, ежегодно праздник отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно накануне этого дня, по различным приданиям, происходит что-то мистическое и поистине чудесное. В Америке это национальный праздник, приготовления к которому начинают за несколько месяцев. Все дома, магазины и торговые центры соревнуются в эффектности своих украшений, а костюмы с каждым годом становятся все немыслимее и невероятнее.

Несмотря на то, что Хэллоуин у нас - это неформальный праздник, да и традиции от него мы перенимаем далеко не все, празднуют его каждый год. Мы собрали для вас афиши мероприятий, которые будут проходить в Донецке в канун праздника.

Ночной клуб «Лица»

Из года в год, клуб «Лица» не перестает радовать посетителей своим профессиональным обслуживанием и непередаваемой атмосферой.

Зомби, ведьмочки и другие не менее интересные личности соберутся 31 октября в 17.00 в Ночном клубе «Лица». Вас ждут незабываемые эмоции, праздничный антураж, специальная тематическая программа, много конкурсов, сюрпризов и подарков.

Заказ билетов – 071 340 45 60

Тыквы - главный атрибут праздника. Фото:a-a-ah.ru

Тыквы - главный атрибут праздника. Фото:a-a-ah.ru

«Velvet» - Кровавая Вечеринка

Ворота в потусторонний мир открыты! Проведите самый страшный вечер в уютном заведении, расположенном в самом центре города. Кафе «Velvet» 31 октября удивит вас ведьминскими посиделками, дьявольскими танцами и мистическими гаданиями.

Телефон – 071 777 01 07

«Chicago Music Hall»

Готовы к ужасно прекрасной ночи? Обещают самые потрясающие декорации, тематические угощения, шоу-балет и многое другое. Накладывайте грим, придумывайте костюмы и готовьтесь к необычайно крутому вечеру в «Chicago music hall». Начало 31 октября в 18.00.

Телефон – 071 316 96 27

Также вы можете весело провести время в компании друзей. Нарядиться в костюмы и отправиться, к примеру, в парк для красочной фотосессии. Праздновать Хэллоуин в Донецке никто не запрещает, а вот комендантский час нарушать всё-таки нельзя. Так что в 23.00 всем ведьмам, вампирам, оборотням и другим представителям нечистой силы следует мирно расположиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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