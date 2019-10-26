«Его школу узнают во всем мире»: Каким помнят основоположника Косики каратэ в Донбассе Леонида Тимохина

Утром 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка собрались толпы народа. Они пришли попрощаться с президентом Федерации Косики каратэ ДНР Леонидом Тимохиным. Смерть Леонида Анатольевича для многих стала потрясением. Да и сам я, когда услышал об этом, не поверил. Ведь совсем недавно брал у Шихана (один из высших титулов мастера японских боевых искусств) интервью, в котором он бодро рассказывал о планах выступить большой командой под флагом Донецкой Народной Республики в Японии в следующем году. Едва ли не каждый день Тимохин лично тренировал своих спортсменов – от мала до велика.

- Гипертонический криз обернулся инсультом, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» вице-президент Федерации Косики каратэ ДНР Сергей Ершов, дежуривший ночью в больничной палате своего близкого друга Леонида Тимохина. – Он практически не отдыхал: занятия, турниры, работа в институте физкультуры и в самой федерации, а еще постоянный поиск финансов на выезды и экипировку – все это нервы.

«ОХВАЧЕНЫ ОДНОЙ БЕДОЙ...»

Леонид Тимохин не жалел себя, делая все для развития донецкого каратэ. Фото: Федерация Косики каратэ ДНР

Мама одного из юных учеников Леонида Анатольевича Наталья Коровниченко в сердцах написала стихотворение:

Охвачены одной бедой...

Как нам постичь, что нет Шихана?!

Как осознать, как воспринять,

Что НИКОГДА не будет с нами...

Не будет детям наставлений,

Руки на юном их плече,

Похвал не будет ...лишь стремленье

В честь Вас быть лучшими везде!

Хранить мы в сердце будем память,

Беречь моментов голоса!

Жить будешь в нашем ты сознаньи

ВСЕГДА, ушедший в небеса.

Соболезнования по поводу безвременного ухода Шихана (а у него был шестой дан каратэ – один из наивысших разрядов, к примеру, в Украине нет ни одного бойца такого уровня) прислал вице-президент Международной Федерации Косики каратэ - господин Хироки Имаи (Япония). В Федерацию Косики каратэ ДНР приходят слова поддержки из Туниса, России, Абхазии – отовсюду, куда возил своих ребят Леонид Тимохин. Во многих иностранных газетах вышли статьи о великом мастере – интервью давали его друзья и коллеги из мира восточных единоборств.

Шихан воспитал не одно поколение чемпионов и настоящих людей. Фото: Федерация Косики каратэ ДНР

Похоронили Тимохина на кладбище донецкого поселка Красный Пахарь, где могилы его родителей. Провести Шихана в последний путь приезжал президент Ассоциации Косики каратэ России Сергей Федоткин. А также делегации каратистов из Сочи, Ростовской области и Краснодарского края. Цветы на могилу Шихана несли его многочисленные ученики.

К НЕМУ ТЯНУЛИСЬ И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ

- Для меня Леонид Анатольевич был вторым отцом: вырастил, воспитал – сделал из меня не только спортсмена, но и человека, - рассказывает «Комсомолке» 26-летний ученик Тимохина – чемпион мира по каратэ Евгений Миронов, которого он тренировал с шестилетнего возраста. - Он был действительно Учителем с большой буквы, к которому за советом приходили даже ребята, которые когда-то у него занимались.

Юным ученикам тяжело без своего сенсея.

- Теперь боюсь очередных соревнований, - делится 14-летняя Полина Пржегорлинская. - Потому что снова буду искать взглядом реакцию Шихана, а его уже не будет никогда... Наверное, во Вселенной должно произойти что-то настолько грандиозное, что понадобилась душа такого великого человека.

Шихан воспитал не одно поколение чемпионов и настоящих людей. Фото: Федерация Косики каратэ ДНР

Полина, как и многие другие подрастающие каратисты, говорит об Учителе в настоящем времени:

- И будут новые бои, и посвящать мы их будем нашим героям! И Вы, Леонид Анатольевич, навсегда останетесь в моем сердце!

Леонид Тимохин, будучи основателем Косики каратэ в Донбассе, воспитал не одно поколение спортсменов. Родители юных учеников, которые посещали его открытые уроки, безмерно уважали Шихана. Он вкладывал в их детей чувство справедливости, терпения и сдержанности, не смотря ни на что.

- К Леониду Тимохину тянулись и дети, и взрослые, - рассказывает «КП» вице-президент Федерации Косики каратэ Сергей Ершов. – У него была внутренняя культура, жесткая, четкая и всем понятная позиция. Леонид Анатольевич никогда не придавал и не лукавил. Если что-то было не так, он всегда говорил об этом в лицо.

Шихан воспитал не одно поколение чемпионов и настоящих людей. Фото: Федерация Косики каратэ ДНР

В спорах, которые возникали в мире единоборств, Шихан нередко выступал третейским судьей. Ему доверяли все, даже противоборствующие стороны, которые по каким-то причинам расходились во взглядах.

- Тимохин никогда не вступал во временные сговоры, - вспоминает Сергей Ершов. - Многие с ним советовались, и он подсказывал, как правильно поступить в той или иной ситуации.

ЗНАЛИ, ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ДОНЕЦКИЕ, НО ВСЕ РАВНО ПРОИГРЫВАЛИ

Первый вице-президент по связям с общественностью федерации Владимир Аверин рассказал, что Леонид Тимохин привез Косики каратэ из России в 2001 году. Первый Кубок Донетчины тогда проходил в Константиновке.

Школу Леонида Анатольевича поклонники восточных единоборств знают во всем мире.

- Куда бы мы не приезжали, наших бойцов с первых минут поединка определяют по технике и тактике ведения боя. Мастерское опережение – прямой удар рукой. Многие знали, что будут делать донецкие, но все равно проигрывали! – говорит Сергей Ершов.

Шихан воспитал не одно поколение чемпионов и настоящих людей. Фото: Федерация Косики каратэ ДНР

В собственный стиль Леонид Тимохин привнес те знания, которые почерпнул у первого чемпиона СССР по каратэ в абсолютной категории (1981 год) из Санкт-Петербурга Владимира Илларионова. Того самого, который снимался в «Русском транзите», где он (Илларионов) сыграл практически самого себя!

- Самым первым учителем каратэ Леонида Тимохина был основатель Всестилевой федерации боевых искусств Востока «Кемпо», выдающейся донецкий тренер Валерий Медведев, - продолжает Владимир Аверин. - Каждый год в апреле в Донецк на Международный турнир «Кубок Донбасса» отовсюду съезжаются мастера восточных единоборств - почтить его память.

Отметим, что донецкая школа каратэ всегда была очень сильной. Столица шахтерского края являлась центром развития этого олимпийского вида спорта в СССР.

СОБИРАЛСЯ ОТПРАЗДНОВАТЬ ЮБИЛЕЙ КУБКОМ ДРУЖБЫ

«Его школу узнают во всем мире»: Каким помнят основоположника Косики каратэ в Донбассе Леонида Тимохина. Фото: Федерация Косики каратэ ДНР

Друзей и коллег Леонида Тимохина привлекали в нем человеческие качества.

- Тех людей, которые были рядом с ним, он никогда не оставлял в беде, - говорит вице-президент Федерации Косики каратэ.

Сергей Ершов рассказал, что на свой юбилей (28 февраля Леониду Тимохину исполнилось бы 55 лет) он собирался провести Международный турнир Кубок Дружбы по Косики каратэ, куда были уже приглашены сборные из Японии, Туниса, Германии, Швейцарии, Италии, России, Белоруссии и Абхазии. После безвременной кончины Шихана этот масштабный турнир будут проводить в Донецке каждый год в честь Леонида Тимохина.

«Комсомольская правда» выражает свои искренние соболезнования родным и близким Леонида Анатольевича в связи с невосполнимой утратой!

СПРАВКА «КП»

Леонид Тимохин - неоднократный победитель и призер чемпионатов по каратэ Донецкой области, Украины, СССР, крупных международных турниров. Президент Федерации Косики каратэ ДНР, вице-президент Всемирной федерации Косики каратэ (штаб-квартира в Токио), заслуженный тренер. Все тренеры донецкой федерации – его ученики. 5 Дан Шоринзирю Кенкокан каратэдо, 6 Дан Косики каратэ. Заведовал кафедрой спортивных единоборств института физкультуры и спорта в Донецке.

Заветной мечтой Тимохина было открыть свой клуб. Сейчас основная тренировочная база сборной Донецкой Народной Республики по Косики каратэ – дворец детского и юношеского творчества. В донецкой федерации более 500 спортсменов.

Косики каратэ – это традиционное восточное единоборство. Поединки проводятся с жестким контактом и использованием всего арсенала боевой техники: броски, удары, подсечки, подбивы и захваты, но благодаря защитной экипировке травматизм в этом спорте снижен до минимума. Косики каратэ – это самое демократическое направление в мире боевых искусств, так как в соревнованиях могут участвовать практически любые направления, стили и школы.