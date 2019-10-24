«Донецк жжет!»: Сеть донецких химчисток объявила акцию для тех, кто есть на "Миротворце"

Если раньше с помощью сайта «Миротворец» можно было найти день рождения или контакты друга, то теперь нахождение на этом сайте еще сулит и выгоду. Сеть лучших донецких химчисток "Сей Момент" пообещала скидки тем, кто есть на украинском сайте «Миротворец». Его создатель «Антонина Геращенко» может быть доволен! Даже тут дончане смогли высмеять порождение доносчиков. Вообще удивительно, что до этого никто из предпринимателей не додумался раньше!

Когда-то о том, что ты есть на сайте говорили с ужасом, чуть ли не шепотом: "Ну, что Андриенко, радуйся, довыступалась, ты есть на "Миротворце". Затем это быстро стало предметом гордости. А вскоре чем-то само собой разумеющимся. Ну, нельзя было оставаться порядочным и смелым и при этом не быть на "Миротворце". Компания к этому времени там подобралась самая подходящая.

Дончане обстебали ресурс стукачей очень по-донецки. Фото: myrotvorets.center

- Дончане! У нас тут объявлена беспрецедентная акция! Для ветеранов сайта "Миротворец" сеть лучших городских химчисток "Сей Момент" предоставляет скидки на услуги в 10%, а на бытовую химию Грасс - 5%, - рекламирует акцию дончанка Евгения Марти. - Плюс вам выдадут бессрочный дисконт! Все, что нужно - предъявить действующую ссылку на себя на украинском сайте "Миротворец"! Ваше белье хотели вывалить на Миротворец? Вам пытались перемыть кости? Выбросьте из головы! Несите вещи к Софии Захаровой в "Сей Момент"! Обелите репутацию! Выведите темные пятна из биографии! Долой грязь! Давайте наслаждаться возможностями известной базы данных по полной!

«Комсомолка» позвонила руководителю сети Софии Захаровой и узнала так ли это.

- Почему бы и нет?! Мы готовы, - ответила София. – Мы стираем проблемы порядочных людей. А на этом сайте находятся только достойные люди. И вообще было бы неплохо создать в нашей Республике общий дисконт для того, чтобы как-то вознаградить этих людей.

Не успели объявить эту акцию, как тут же она была подхвачена дончанами.

- Донецк жжет! Пойду себя распечатаю и воспользуюсь скидкой, - пишет Виктория Васильева, руководитель приюта для животных "ПИФ".

- Все! Вот он повод в "Сей Момент" прийти, наконец. Я очень даже ветеран, - иронизирует донецкий блогер Марина Харькова

Я, например, тоже подумываю отнести в химчистку любимую дубленку, воспользовавшись предложением. На "Миротворце" моя страничка с 2014 года и постоянно с помощью стукачей пополняется моими новыми достижениями.

Вообще репутация тех, кто находится на «Миротворце», вне сомнений. А теперь еще и наши вещи будут сверкать чистотой.

Итак, "Сей Момент" ждет вас! А слоган сети - "Стираем проблемы" говорит сам за себя.

График и режим работы пунктов химчистки "Сей Момент" Донецк:

ул.Проф.Богославских 5а 385-78-75 071-302-86-76 099-923-93-62

ул.Ляшенко 1(Рембыттех) 099-237-25-95 071-414-73-39

ул.Куйбышева 225 050-974-94-93 071-374-90-14

ул.Щетинина 23а(рынок) 066-593-93-54 071-379-34-51

бул.Пушкина 20 (пересеч с Гурова) 050-716-06-42 071-332-19-61

ул.Терешковой,1 -е ост 22 училище 050-984-29-21 071-329-93-31

пр.Ильича 21-в (Мед.институт) 071-411-50-29

А донецким предпринимателям стоит подхватить эту идею! Что-то мне подсказывает, что она будет пользоваться популярностью, есть в ней истинно донецкое удальство.