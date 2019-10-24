«Вначале будет обострение, после которого полностью будут освобождены территории обеих республик»: Что думают сами дончане о будущем Донбасса

Вспоминая 2014 год и ту самую «еднисть» дончан, о которой Украине мечтать и мечтать, мне кажется, нам стоит просто опять вот так же захотеть чего-то одного, но очень важного и нужного для всех и направить всю энергию и мысли на это. Там в ноосфере не смогут проигнорировать столь мощный сигнал коллективного разума и все получится. И даже те, от кого это «все» зависит тут, на земле, наконец-то прозреют в своих кабинетах и перестанут топтаться на месте с невнятными договорами и формулами, которые по факту не работают. Ведь даже в слова «мир» и «победа» каждый вкладывает свое и видит свой сценарий.

Так чего же мы все-таки хотим? И какие пути достижения этого видим? Сознательно не брала мнения так называемых ломов. Там, знаете ли, в ноосфере не станут разбирать депутат ты или работяга с завода по производству тушенки. А потому для чистоты эксперимента слово дала обычным дончанам.

Николай, архитектор, предприниматель, переселенец:

- Прекращения боевых действий (что логично и естественно), возвращение в мировое правовое поле (это крайне важно!), ликвидацию КПВВ, получение автономного статуса хотя бы, как у Каталонии в Испании. Достичь этого возможно только посредством договоренности РФ и Запада. Проблема только в том, что Западу все равно, как закончится наш конфликт (им важно просто, чтоб он закончился), а россияне до конца не понимают, что сами хотят на Донбассе и желания Донбасса понимают еще меньше, чем та же Украина. Но подчеркну - главное - прекращение огня и возвращение в международное правовое поле. Последнее сразу очень много точек над "і" расставит.

Жизнь людей на окраинах Донецка и вовсе невыносима.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Александр Михайлович, сотрудник IT сферы:

- Экономическое развитие возможно при присоединении к экономическому миру. Америка, ЕЭС, Китай, Россия. Но локальную власть устраивает и застой, и деградация. Независимо от того - кто что хотел бы в Донбассе (вероятно, вернуть все, как было до войны, в дружной семье быть равными с теми, кто достиг цивилизации) прогресс возможен с более сильной интеграцией с Россией. Почему война длится так долго? Первая причина в том, что в состоянии общества должны были пройти изменения. Изменения от расставания с прежней любовью и надеждами до осознания и принятия другого способа сосуществования. По этой причине Россия и Путин не могли принять за Донбасс никакого решения. Потому что ни к какому его решению общество не было готово. Только к своему. Интеграция с Россией не означает часть России. Мир показал устойчивость разных сообществ. Как мировая тенденция - договорные отношения во всем и со всеми.

Аня Лазаренко, предприниматель:

- Во всех мечтах мы не должны забывать, что ДНР и ЛНР это чуть больше 30% Донбасса, то есть наша территория ничтожно мала. Вся наша экономика «заточена» на весь регион. Нужно возвращать весь Донбасс, там наши люди, о которых кажется наши политики успели забыть. Затем Россия должна признать нас, необходимо объединить ДНР и ЛНР, организовать свободную экономическую зону. Не берет нас к себе Россия? Ничего! Будем экономическими партнерами. Тут столько всего восстанавливать, что без работы никто не останется. Один аэропорт чего стоит!? А это экономический рост и значит развитие. Но, повторюсь, нужен весь Донбасс.

Будет ли молодежь видеть здесь перспективы для себя? Фото: Евгении Карпачевой

Александр Серых, заведующий кафедрой «Геоинформатика и геодезия» ДонНТУ:

- Донбасс должен быть в составе РФ, как отдельный регион. С развитой промышленностью, сельским хозяйством и высоким научным потенциалом. Промышленность большей частью машиностроительная, современная, выпускающая наукоёмкую продукцию. В добывающей промышленности добыча угля уступит место добыче редкоземельных полезных ископаемых, хотя уголь будет продолжать добываться. Сельское хозяйство, основанное на современных высокопроизводительных технологиях. Большое внимание к среднему и высшему образованию, как базе дальнейшего развития и благополучия региона. Все войны когда-либо заканчиваются, а потенциал возрождения и развития надо готовить заранее.

Каждый регион должен быть самоокупаемый и вносить свой вклад в общую копилку национального богатства страны. Кстати, и сейчас в Донецке сохранился кадровый научный и производственный потенциал, связанный с подземной добычей угля. В этой области по многим вопросам в России не осталось специалистов (из-за перехода на открытые способы добычи угля), и при решении некоторых вопросов участвуют наши специалисты. Поэтому надо не опускать руки и верить в себя и в свои силы.

Вполне реально создание на территории Донбасса Карбоновой Долины. Потенциал для этого есть.

Неопределенность затянулась и это выматывает почище войны. Фото: Евгении Карпачевой

Анатолий Гуров, житель ДНР:

- Объединить в одно государство ЛДНР с одним аппаратом управления и Главой, провести референдум «о желании граждан присоединиться к РФ» на основании референдума волеизъявления народа просить признания у РФ, затем вхождение в состав государства РФ, как новая федерация. Назад в Украину нельзя ни при каких обстоятельствах, иначе будет Югославский сценарий, кровью захлебнёмся.

Ирина Исаенко, пенсионер:

- Мой дом - это мой дом, двор, забор, который строил еще мой отец, я тут всё тоже своими руками делала, а сколько муж здесь возвел, даже не счесть и это бросить? Никогда! На счет остального, точно также, я так страдала, когда нам в каком-то затертом году отрубили российский Интер, меня коробило от непонятной речи, меня задевала ментальность хатаскрайников, моё место здесь – в русском Донбассе. Русский язык, человеческие отношения, доброта, уважение ко всем национальностям, а родилась я в самой Российской Федерации на Дальнем Востоке и приехала сюда в 12-летнем возрасте, у меня до сих пор говор еще тот, хотя и доучивалась, и жила в Донбассе уже большую часть своей жизни. Я живу в Донбассе, как у себя дома и словосочетание - гражданство Украины никогда не понимала, потому что национальность в паспорте у меня была и есть - русская!

Что еще нужно сделать, чтобы нас услышали?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Эрнест Карабанов, безработный:

- Вначале будет обострение, после которого полностью будут освобождены территории обеих республик от укро-коричневой чумы, затем признание, референдум и вхождение в РФ. Зайдут промышленники РФ (они этого ждут с 2016 года). Таким образом будет сохранены: угольная промышленность, металлургия (частично), химическая промышленность (частично), энергетика, тяжёлое машиностроение. Большое внимание будет уделено сельскому хозяйству, военно-промышленному комплексу. Возобновят производство лёгкой промышленности. Появятся заводы по производству авто и сельхозтехники. Вновь появится и расширится производство бытовой техники.

Люди не поменяли своих взглядов с 2014 года, разве что сильно устали. Фото: Евгении Карпачевой

Вполне разумные желания и в них мало, что изменилось с 2014 года. Услышат ли их те, от кого зависит судьба дончан? Что еще нужно сделать, чтобы нас услышали?