Командира одной из групп украинского нацбата разорвало на части в центре Киева

22 октября около 23.00 в центре Киева, на улице Пушкинской, произошел взрыв.

- В результате происшествия погибло двое мужчин, девушку с телесными повреждениями госпитализировали, - говорится в сообщении Шевченковского отдела полиции столицы.

Одним из погибших оказался участник так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, командир группы «Купол» батальона «Донбасс» Виктор Дегтярев с позывным «Сенсей». Вторым – охранник офисного здания 42-летний Михаил Никитин.

По сообщению очевидцев, ветерана «АТО» буквально разорвало на части.

Основная версия полиции - неосторожное обращение с гранатой. Фото: kievvlast.com.ua

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской. Пострадавшая девушка в момент взрыва выходила из находящегося рядом кафе.

- Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было, - говорит Крищенко. - Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/739547" frameborder="0"></iframe> Взрыв в центре Киева.Есть погибшие

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал «Комсомолке», что произошедшее в Киеве – типичные для участников так называемой «АТО» в Донбассе.

- Они привезли с собой огромное количество оружия, и далеко не все сдали. Часть они продают, часть используют в разборках между собой. А иногда они становятся жертвами собственного вооружения – особенно, если дело происходит вечером в баре, после солидной дозы спиртных напитков, - сказал он.

Кузьменко отметил, что батальон «Донбасс» давно скомпрометирован и ситуация с бывшим его участником – абсолютно ожидаема.

- К сожалению, нет никаких предпосылок, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский всерьез решал эту проблему, - считает политолог. - Он не открещивается от националистических батальонов, заняв ожидательную позицию.

Виктор Дегтярев родом из России. В Ульяновске у него остались родители. До начала войны был членом «Союза морской пехоты» Украины, воевал в Африке. Службу в Донбассе проходил с 2014 года. Он попал в батальон к Семенченко. Участвовал в штурме Попасной и был в Иловайском котле.

После ранения, которое получил 10 августа 2014 года под Иловайском, некоторое время был советником заместителя Министра обороны-руководителя аппарата Петра Мехеда. В 2015 году был помощником-консультантом депутата Киевсовета Владимира Левина из фракции «Солидарность».