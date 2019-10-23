2019-10-23T14:34:20+03:00
Политика

Командира одной из групп украинского нацбата разорвало на части в центре Киева

Виктор Дегтярев воевал в Донбассе с 2014 года, после ранения в Иловайске был комиссован [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
До войны в Донбассе Дегтярев воевал в Африке. Фото: kievvlast.com.uaДо войны в Донбассе Дегтярев воевал в Африке. Фото: kievvlast.com.ua
Изменить размер текста:

22 октября около 23.00 в центре Киева, на улице Пушкинской, произошел взрыв.

- В результате происшествия погибло двое мужчин, девушку с телесными повреждениями госпитализировали, - говорится в сообщении Шевченковского отдела полиции столицы.

Одним из погибших оказался участник так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, командир группы «Купол» батальона «Донбасс» Виктор Дегтярев с позывным «Сенсей». Вторым – охранник офисного здания 42-летний Михаил Никитин.

По сообщению очевидцев, ветерана «АТО» буквально разорвало на части.

Основная версия полиции - неосторожное обращение с гранатой. Фото: kievvlast.com.ua

Основная версия полиции - неосторожное обращение с гранатой. Фото: kievvlast.com.ua

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской. Пострадавшая девушка в момент взрыва выходила из находящегося рядом кафе.

- Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было, - говорит Крищенко. - Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты.

Взрыв в центре Киева.Есть погибшие

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал «Комсомолке», что произошедшее в Киеве – типичные для участников так называемой «АТО» в Донбассе.

- Они привезли с собой огромное количество оружия, и далеко не все сдали. Часть они продают, часть используют в разборках между собой. А иногда они становятся жертвами собственного вооружения – особенно, если дело происходит вечером в баре, после солидной дозы спиртных напитков, - сказал он.

Кузьменко отметил, что батальон «Донбасс» давно скомпрометирован и ситуация с бывшим его участником – абсолютно ожидаема.

- К сожалению, нет никаких предпосылок, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский всерьез решал эту проблему, - считает политолог. - Он не открещивается от националистических батальонов, заняв ожидательную позицию.

Виктор Дегтярев родом из России. В Ульяновске у него остались родители. До начала войны был членом «Союза морской пехоты» Украины, воевал в Африке. Службу в Донбассе проходил с 2014 года. Он попал в батальон к Семенченко. Участвовал в штурме Попасной и был в Иловайском котле.

После ранения, которое получил 10 августа 2014 года под Иловайском, некоторое время был советником заместителя Министра обороны-руководителя аппарата Петра Мехеда. В 2015 году был помощником-консультантом депутата Киевсовета Владимира Левина из фракции «Солидарность».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Перепись населения ДНР 2019: "У нас живут рабыня Изаура, Екатерина Вторая, остальные - русские"
Первая перепись населения в ДНР 2019 закончилась. «Комсомолка» пообщалась с переписчиком и выяснила кого в Донецке больше всего, кто предпочитает гражданский брак и насколько у женщин Донбасса возраст по паспорту отличается от того, насколько они выглядят
Новости 24
Каратели украинского нацбата похитили жительницу Золотого
В Донецке выпустили новую почтовую марку
ВСУ обстреляли школу в Золотом
10-летний дончанин завоевал «золото» по мотокроссу в России
Мариупольский предприниматель обманул горсовет на 320 тысяч гривен
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 240 взрывов в ЛНР и 80 – в ДНР
Ушел из жизни известный каратист Леонид Тимохин. Прощание пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
ВСУ в два раза увеличили интенсивность обстрелов ДНР
Погода на день в Луганске: 23 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Ко Дню государственного флага ДНР в Донецке пройдет масштабный концерт с участием российских звезд
Погода в Донецке на день: 23 октября будет почти жарко, до +20
"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке
Зеленский назначил оскандалившегося в Закарпатье Гайдая губернатором Луганщины
Украина открыла шквальный огонь по Республике – за два часа выпущено 170 боеприпасов
В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности
Фолк и рок! Рыцари и ирландские танцы: Дончан ждут на Портал Фест 26 октября
Съели закуску и пойманную рыбу: в Донбассе стая диких кабанов разгромила лагерь рыбаков
В Первомайске обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
Украинский военный подорвался на собственной мине при попытке достать с минного поля упавший беспилотник
Четыре дня в Макеевке будут слышны взрывы, но это не обстрелы
Украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж
В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре
Донецкий национальный университет приглашает принять участие во II Международном форуме, посвященном Русскому миру и Донбассу
Знать как Отче наш! В ЛНР сделали памятку для детей на случай, если они найдут взрывоопасный предмет