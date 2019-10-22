Горловка простилась с тремя маленькими девочками, погибшими на пожаре

Утро понедельника началось с трагической новости – на пожаре в Горловке погибли дети. Как позже выяснится – троих девчонок – мал мала меньше, родители оставили одних дома на ночь. В начале первого в доме вспыхнул пожар. К сожалению, детей спасти не удалось.

- Сегодня в Калининском районе в 00:16 часов по улице Кориневского 8/1 произошёл пожар. К сожалению, в результате пожара погибли трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет – сообщил глава Горловской администрации Иван Приходько.

Чуть позже стало известно, что матери погибших на пожаре в Горловке детей перед трагедией оставили их без присмотра и ушли в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

- Стражи порядка установили, что к хозяйке квартиры, проживающей с ребенком 2014 года рождения, пришла подруга с двумя дочерьми 2017 и 2015 годов рождения. Женщины оставили детей без присмотра, и ушли в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

«Комсомолка» поговорила с соседями, где произошла трагедия.

- Мы очень удивились, узнав утром, что это произошло в соседнем доме. Не было ни сирен, ни языков пламени. Снаружи окна не в копоти, обычные закрытые окна. Это трехэтажный дом, первый этаж, первая квартира. Хозяйка умерла. Квартиру сдали одной из мам с ребенком. Живут там недавно. В нашем дворе их никто толком не знает. Деток знали – хорошие энергичные дети. А родителей не знали. Девочку запомнили по собаке. Она собаку выгуливала. Большая собака и тоже погибла с детьми. Знаю, что и раньше оставляли детей. Мамы молодые совсем. Одну, я знаю, в городе задержали, а вторая потом сама с мамой пришла. Дети не сгорели, а задохнулись. Возможно, нашли спички, что-то зажгли, не до конца потушили, уснули и угорели. После трагедии родители здесь не появлялись. Мы хотели игрушки положить, свечи зажечь, но нас попросили этого не делать. И почти все поехали на прощание в храм, - рассказала «Комсомолке» соседка Светлана.

Сегодня днем трех девочек – Амину, Виталину и Катю похоронили. Прощание с детьми прошло в центральном Богоявленском соборе Горловки. Проститься с малышками пришли сотни горловчан.

Как сообщил мер Горловки Иван Приходько, родители девочек на похоронах не присутствовали.

- Увы, мамы не нашли время прийти на похороны, - говорится в сообщении.

В связи с трагической гибелью детей, в Горловке объявлен однодневный траур.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших девочек.