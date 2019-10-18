«На обследовании обнаружили огромную опухоль!» В Донецке пятилетний Саша Каратнюк борется со смертельной болезнью

«Мамочка, можно я больше не пойду в больницу. Мне всё время там больно и страшно» - это слова пятилетнего Саши Каратнюка из Донецка. Полгода назад в головке у малыша обнаружили огромную опухоль. Исследование показало - глиома ствола головного мозга.

- Это самый злокачественный и часто неоперабельный вид опухоли, который не оставляет шансов на выздоровление. Но Сашин ангел - хранитель решил иначе, - рассказывают волонтеры благотворительной организации «Время добрых» - именно они взялись помогать ребенку в борьбе с болезнью. – Знаменитый швейцарский нейрохирург Эвалдас Чеснулис дал Саше надежду на выздоровление и провёл уникальную операцию по удалению опухоли. После была длительная лучевая терапия и несколько тяжелейших болезненных курсов химиотерапии.

Во время лечения мальчик несколько раз был в критическом состоянии, у него отказывали ножки, парализовало левую сторону. Затем болезнь стала намного отступать. Но сейчас опухоль возобновила рост.

- Заключение главного нейроонколога России Ольги Желудковой - необходимо экстренно начинать противорецидивную терапию. Иначе последствия могут быть необратимыми. Семья не опускает руки - верит в хорошее и не прекращает искать средства для оплаты дорогостоящего лечения, - говорят волонтеры благотворительной организации. - Ведь даже при незначительном перерыве в лечении возникает риск дальнейшего роста опухоли. Мы открываем сбор средств – необходимо 255 тысяч рублей - на приобретение жизненно необходимых препаратов для малыша для прохождения первого курса противорецидивной терапии.