Полицейские словили в Снежном пьяных подростков: 14-летняя девочка впала в кому из-за алкоголя

Во время патрулирования сотрудники городского отдела полиции в Снежном обнаружили подростков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Одна из подруг стала терять сознание, и правоохранители незамедлительно вызвали ей бригаду «скорой помощи». По дороге в медицинское учреждение девушка впала в кому, - говорится в сообщении. Благодаря усилиям медицинского персонала, жизни и здоровью ребенка, госпитализированного в больницу, ничего не угрожает.

Старший инспектор сектора по делам несовершеннолетних Снежнянского горотдела Павел Сергиенко установил, что накануне происшествия три 14-летние подруги попросили незнакомого мужчину приобрести им бутылку слабоалкогольного напитка объемом полтора литра.

- После распития спиртного, одна из девочек пошла домой, - рассказывают в правоохранительных органах. - Оставшиеся подруги продолжали сидеть на лавочке, пока к ним не подошли сотрудники полиции.

Полицейские провели профилактическую беседу с девочками и их родителями, акцентируя внимание на том, какой вред наносит растущему организму употребление спиртных напитков.

- В отношении родителей составлены административные протоколы по статье - невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей, - заявили в МВД. - Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам уделять должное внимание вопросам воспитания несовершеннолетних, а также контролировать круг общения и досуг своих детей.