2019-10-18T12:54:42+03:00
Общество

Полицейские словили в Снежном пьяных подростков: 14-летняя девочка впала в кому из-за алкоголя

Школьники попросили купить им алкоголь у прохожего
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В отношении родителей составлены административные протоколы по статье - невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей. Фото: gubdaily.ruВ отношении родителей составлены административные протоколы по статье - невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей. Фото: gubdaily.ru
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Во время патрулирования сотрудники городского отдела полиции в Снежном обнаружили подростков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Одна из подруг стала терять сознание, и правоохранители незамедлительно вызвали ей бригаду «скорой помощи». По дороге в медицинское учреждение девушка впала в кому, - говорится в сообщении. Благодаря усилиям медицинского персонала, жизни и здоровью ребенка, госпитализированного в больницу, ничего не угрожает.

Старший инспектор сектора по делам несовершеннолетних Снежнянского горотдела Павел Сергиенко установил, что накануне происшествия три 14-летние подруги попросили незнакомого мужчину приобрести им бутылку слабоалкогольного напитка объемом полтора литра.

- После распития спиртного, одна из девочек пошла домой, - рассказывают в правоохранительных органах. - Оставшиеся подруги продолжали сидеть на лавочке, пока к ним не подошли сотрудники полиции.

Полицейские провели профилактическую беседу с девочками и их родителями, акцентируя внимание на том, какой вред наносит растущему организму употребление спиртных напитков.

- В отношении родителей составлены административные протоколы по статье - невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей, - заявили в МВД. - Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам уделять должное внимание вопросам воспитания несовершеннолетних, а также контролировать круг общения и досуг своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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