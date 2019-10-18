Донецкий психолог Виктор Смирненко: Не хотите в психушку – радуйтесь жизни!

Осень радует дончан теплыми днями, но почему - то грустно. То ли минские всем надоели, то ли паспорта так тяжело даются.

"КП" поговорила с психотерапевтом Виктором Смирненко - о том, как справиться с негативными эмоциями.

- Почему – то осень выбрана сезоном депрессий и тоски…

- У депрессий нет сезона. Моя лучшая медсестра, которая работала в областной психбольнице, не любила солнце. Ей казалось, что солнечный свет буквально заставляет что – то делать. А ей не хотелось. Тяжелый развод, шестилетний сын каждый день плакал о папе… Все, что она делала – уходила в работу. В результате, влюбилась в нашего пациента. Сейчас у них все хорошо.

- В Донецке как – то трудно было еще до войны обращаться к психологам. Кажется, это слабость…

- И сейчас тоже такое представление! Но иногда грусть и тоска снимается одним ответом на звонок. «А как к вам подъехать»? Отвечаю: « Едите по Дурной Балке, это реку так назвали еще до основания города – Дурная. Рядом орудовали разбойники, грабили, убивали. Но это было давно! Потом проезжаете кладбище, там пустырь, и вот мы стоим. «Дурдом на Победе» - каждый местный ответит - где мы. Слышу молчание в ответ и понимаю – пациент быстро справится с тем, что он называет депрессией, еще не доезжая к нам!»

Депрессия – это серьезный диагноз, но просто плохое настроение вполне можно победить. Дончан вымотала война. И результат – всплеск сердечных заболеваний, онкологии. Очень многие дончане в негативе. Нужно выбираться самим – смотреть на небо, думать о планах. Никакой врач не поможет, если человек сам не будет «копать на встречу» из того шурфа, в который попал.