Перепись населения ДНР 2019: "У нас живут рабыня Изаура, Екатерина Вторая, остальные - русские"

Закончилась первая перепись населения в ДНР 2019. Столько слухов вокруг одного мероприятия на моей памяти не было. Самый распространенный – перепись нужна чтобы выяснить сколько пустующего жилья, чтобы «отжать». Но учитывая, что персональные данные для переписи не нужны, этот слух изначально был полным бредом. В переписи населения важна исключительно статистика.

По установленной практике и согласно рекомендациям Организации Объединенных Наций переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет. Именно переписи населения являются уникальным источником социально-демографических данных и позволяют получить самую подробную информацию о различных характеристик населения как на общегосударственном и региональном уровне, так и международном.

Как проходила перепись в Республики и какие неожиданные данные удалось выяснить, «Комсомолке» рассказала одна из переписчиц Александра, которая работала в Калининском районе Донецка.

- Саша, с какими чувствами выходили в первый день работы переписчиком?

- Начинать было трудно. Первого октября после основной работы вышли переписывать. Весь день в интернете читала реакцию людей на перепись – резко-негативную. Отрицательно высказались даже те, от кого не ожидала, кто обычно поддерживает. Шли настороженно, не по одному, а по два человека. Но в основном люди воспринимали нас положительно. Главные, конечно, бабушки. Эти и улыбнуться, и подъезд откроют, и расскажут кто в Крыму, кто в Украине, кто наркоман, у кого сколько любовниц, кто женился, кто развелся. Мы быстро поняли, что главное – это найти правильную бабушку – такая есть в каждом подъезде. Это в разы упрощало задачу. Более того – зачастую они ждали нашего прихода. Это, считай, их звездный час был. По максимуму что могли узнать узнавали у них – сэкономили кучу времени.

Сразу хочу отметить, Калининский район возрастной. Население в основном пенсионного возраста.

Перепись – это своего рода соцопрос – мы не имели права требовать никаких документов. Некоторые боялись называть свое имя. Мы обязаны были записать то, что скажут. Вот у меня есть одна рабыня Изаура и Екатерина вторая.

Самый спорный вопрос - жилье

- Если до войны у нас были полные подъезды людей, то сейчас, в моем, например, подъезде выехало процентов сорок. В целом такая картина и по моему району переписи. В каждом подъезде процентов тридцать-сорок пустых 25-30 Пустые – значит никто не проживает. Но, когда начала наводить справки, оказалось, что по квартирам проходят оплаты. Как правило, кто-то за пустующими квартирами следит, но люди там не живут. Во время активных обстрелов наш Калининский район был заполнен людьми, поскольку считался относительно тихим, к тому же он считается центральным. Киевский, Куйбышевский районы снимали тут квартиры. Сейчас цены поползли вверх и люди переместились дальше в Буденновский, Пролетарский районы.

Были квартиры, в которых просто никто не открыл. Три подхода в разное время суток – утром, днем, вечером, выходные,

В каждом районе в пределах квартала были стационарные участки, можно было прийти в любое время. Некоторые приходили благодаря слуху, что если квартира никак не отметилась – придут и заберут. Поэтому приходили на стационарные пункты переписи.

Были категорические отказы с агрессией. Но мои 250 квартир таких семь отказов. Это очень неприятно. После такого общения просто опускаются руки. Вообще эмоционально сложно было пройти все квартиры. Физически – нет, не сложно. А вот каждую историю пропустить через себя – сложно.

Семейное положение

Люди постарше как правило живут в официальном зарегистрированном браке. Люди до тридцати - тридцать – тридцать плюс – в основном градланский брак. Не спешат регистрировать отношения. В целом каждая четвертая-пятая пара живет гражданским браком.

Возраст

Очень много женщин, у которых переспрашивала возраст. Передо мной стоит взрослая опрятная красивая женщина. Никогда не подумаешь, что ей пятьдесят, максимум тридцать пять.

Гражданство

Это прежде всего документация, то есть паспорт. Вопрос звучал - Гражданином какой страны вы являетесь на данный момент. Варианты ответов – Украина, ДНР, другая страна. Как показала перепись, на данный момент у всех у нас преимущественно синие паспорта граждан Украины. Но многие подали документы на паспорт ДНР или собираются это сделать. Многие на этой стадии указывали гражданство ДНР, и мы так и записывали. Было несколько человек с тремя паспортами – Украины, ДНР, Россия.

Национальность

- Вопрос звучал - кем вы считаете себя по национальности по самоопределению. Как сказал кто-то из блогеров – ласточка может родиться и в конюшне, но при этом она будет ласточкой. То же самое и здесь – человеку предлагалось назвать кем он себя считает, вне зависимости от места рождения. И тут просто второй референдум – 95 процентов считают себя русскими. Был интересный случай – бабушка разговаривает со мной на украинском, верней, такой хороший добротный суржик, но настаивала изо всех сил, что она русская. На втором месте – украинцы, на третьем – греки, немного – кавказские национальности – грузины, лезгины.

Очень интересно было наблюдать за молодежью 16-18 лет. Когда задаешь вопрос кто ты по национальности – зависают. Видно, что впервые отвечают на этот вопрос. Жил себе человек и жил и тут такой серьезный вопрос. Долго думают, взвешивают, вспоминают национальности родственников. Минута тишины – и потом выдают ответ. Двое мальчишек попались 1998 года рождения, по 21 году. Тоже долго думали. Один из Мариуполя, второй из Авдеевки. Они здесь учатся, снимают квартиру вместе. Тоже русские, несмотря на украинские паспорта. Были такие, которые отказывались отвечать на этот вопрос.

За детей до 14 лет отвечали родители. Переписывали всех детей, в том числе и тех, кто только родился. Если родились на момент ноль часов 1 октября – переписывали.

Язык

Тоже было интересно. Вопрос звучал – какой язык для вас родной, на каком языке вы разговариваете. Из всех моих подопечных только для одной бабушки родной – украинский. Для всех остальных – русский.

Если взять мой участок – процентов 95 себя считают русскими, родной – русский, язык общения – русский.

Образование

Очень мало тех, кто нигде не учился. В основном техникум и высшее образование. Старшее поколение – минимум профессионально среднее образование. Помладше – в основном у всех высшее.

Трудоустройство и источники существования

Учитывая, что Калининский район возрастной, много пенсионеров, из которых достаточно большой процент ищут работу. Пенсии на жизнь не хватает. Минимальная пенсия четыре тысячи рублей, для семидесяти процентов это единственный доход, на который они пытаются прожить месяц. Процентов десять из пенсионеров ответили, что да – ищут работ. Был вопрос – если вам предложат, готовы ли вы приступить к работе в течение двух недель, почти все ответили – «да». Из людей трудового возраста – в основном все работают по найму, предпринимателей – единицы.

Не ожидала такого единодушия

Вообще было очень интересно. Не ожидала, что перепись воспримут с такой инициативой. Не ожидала, что все будут едины в своем определении национальности. Если судить по моему участку, я примерно представляю себе картинку, которая будет в целом после подсчета. Своего рода очередной референдум. Помнишь, что было в 2014? Сейчас будет то же самое. Сейчас люди называют себя русскими, считают, что Донбасс – это русский регион, родной язык – русский, язык общения – русский. Единственное, что паспорта не у всех соответствуют.