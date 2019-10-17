Дончане спасли раненного котика

Еще одни безвинные жертвы войны – это животные. На шестом году войны у многих зверей и без того развитые инстинкты отточились до совершенства. Многие научились чувствовать начало обстрела и прячутся в укрытие за несколько минут перед обстрелом. Так было, например, на Саур-Могиле, где жившая там собака чувствуя начало обстрела пряталась, а глядя на нее, наши начинали готовится к бою. Но от шальной пули не застрахован никто. Особенно коты, которые любят сидеть на дереве. Очередного подранка нашли недалеко от площади Бакинских комиссаров.

- Последствия бездомной жизни и людской жестокости. Кошка - любитель сидеть на деревьях, в животе рана от пули, некроз (смогли поймать не сразу). Завтра оперирую. Все необходимое для нее есть. Единственное, нужен корм – кошачьи паштеты.

«Комсомолка» связалась с хозяйкой приюта "Кошкин дом" Евгенией Михайловой, которая рассказала, что кошечка уже прооперирована, но состояние тяжелое.

- Нашли ее недалеко от площади Бакинских комиссаров. Там целый кошачий прайд живет. В основном гибнут от того, что их сбивают машины. У этой же кошки рана огнестрельная. Похоже, что пуля прошла по касательной. Пулю я не обнаружила. На данный момент кошка прооперирована, приходит в себя. Что нужно? Нужен корм-паштет – его легко в шприц набирать и из шприца кормить.

И конечно же героической кошечке нужен дом!

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