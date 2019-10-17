2019-10-17T12:52:16+03:00
Общество

Луганчанка завоевала корону на конкурсе красоты в Турции

Еще две представительницы Донбасса победили в других номинациях
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Маргарита Щербак завоевала главную награду. Фото: архив Юлии БайрамовойМаргарита Щербак завоевала главную награду. Фото: архив Юлии Байрамовой
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Три девушки из Луганска достойно выступили на Международном фестивале красоты в Турции. Об этом «Комсомолке» сообщила основатель республиканского модельного агентства Юлия Байрамова.

- Пять дней в Анталье проходил фестиваль «Мисс интернешнл 2019», - говорит Юлия. - В нем принимали участие три красавицы из нашей Луганской Республики.

Дарья Понедельник (слева), Маргарита Щербак (в центре) и Алина Левченко (справа) готовятся к участию в конкурсе «Мировая красавица», который уже в Декабре пройдет в Москве. Фото: архив Юлии Байрамовой

Дарья Понедельник (слева), Маргарита Щербак (в центре) и Алина Левченко (справа) готовятся к участию в конкурсе «Мировая красавица», который уже в Декабре пройдет в Москве. Фото: архив Юлии Байрамовой

На протяжении конкурсных дней девчонки готовились к конкурсу, и не смотря на то, что он проходит на курорте – на отдых совсем не было времени.

- Участницы демонстрировали несколько дефиле и соревновались в конкурсе талантов, - рассказала Байрамова. - Донбасские красавицы подкупили жюри харизмой, обаянием и уровнем подготовки.

Первое место в номинации «Мисс интернешнл» заняла Дарья Понедельник, в номинации «Юная мисс интернешнл» победила Алина Левченко, а Маргарита Щербак завоевала главную награду – Гран-при фестиваля.

Кстати, в конце сентября Юлия Байрамова заняла первое место в российском конкурсе, который проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева. Луганчанка получила титул «Miss World Russian Beauty 2019». Награждали победительниц московский дизайнер и Бедрос Киркоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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