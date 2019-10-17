«История есть тоже Бог, но Бог войны»: Юлия Чичерина выступила перед вдовами ДНР

Без нее уже сложно представить Донбасс. Вот и теперь она приехала в Донецк и, как водится, с корабля - на бал. Перед этим Юлия Чичерина выступала для военных - пела прямо в лесу, затем - репетиция новой программы с симфоническим оркестром филармонии и вот уже - она в музее при 101-ой школе Петровского района.

Концерт перед бойцами в дубраве. Фото: архив Юлии Чичериной

Об этом выступлении речь зашла еще полгода назад, когда я делала интервью со вдовами. Инициатива такого концерта принадлежит Наталье Конох - уполномоченному территориальной общины Петровского района, а проще сказать - "маме Петровки". Это ей известна тут каждая судьба - вдовы ли, военного или старика.

С организаторами концерта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Поговори с Юлией, может она согласится выступить перед нашими вдовами. А заодно и музей наш посмотрит, - предложила Наталья Николаевна.

Поговорила - согласилась. Без всяких реверансов и формальностей Юля сдержала свое обещание. Просто сказала – приеду. В этом вся она – ни снобизма, ни звездной отрешенности от мира. А еще всегда пунктуальна, вот и в этот раз приехала в школу даже раньше обещанного времени.

Приехала не одна, а со своим «сербским братиком», как окрестила сама его, снайпером Деки. Создатель и руководитель музея, председатель Союза ветеранов Афганистана Роман Евстифеев лично провел Юлии Чичериной экскурсию.

Роман Евстифеев - создатель музея - провел для певицы экскурсию.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Несколько залов, посвященных истории Великой Отечественной, интернациональных войн, а также нашей войны в Донбассе потрясли певицу. Выполненные в виде блиндажа, с маскировочной сеткой на стенах и потолке, голосом Левитана и военными песнями, множеством мультимедийных экранов залы создают полный эффект присутствия.

А начинался музей всего с одной комнатки, сейчас в нем несколько залов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Юля листает затертый молитвослов неизвестного бойца, смотрит кадры, где на экране - еще живые ополченцы, слушает пояснения Романа Николаевича, и вдруг я вижу, что она плачет. Полная аналогия с «Пятым элементом», где героиня так же безмолвно плачет, глядя на страшные кадры войны и не в силах закрыть глаза.

Юля не может сдержать слез.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Особенно потрясает Зал Памяти, тут постоянно звучит траурный набат, на четырехгранных столбах написаны цитаты о войне, а в центре над гильзами будто готова воспарить в небо к журавлям белая фигура – душа.

Молитвослов неизвестного бойца потряс певицу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вон на экране моего Колю показали, - тихонько говорит женщина в черном платке, глядя на экран. – У него позывной был Буян от фамилии Буянкин.

- А следом – моего мужа. – вторит ей другая вдова.

На отдельном экране транслируются фото убитых детей Донбасса. Рядом с экраном игрушки – машинки да куколки, и вот они накрывают похлеще самых страшных кадров. Юля кладет рядом с игрушками подаренные ей цветы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/738282" frameborder="0"></iframe> Юлия Чичерина посетила уникальный музей в Петровском районе Донецка.Юлия АНДРИЕНКО

Находиться в этом зале под силу не каждому.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Некоторые из этого зала выскакивают, как бесы, не выдерживают, - признается нам Роман Николаевич. – Сюда бы военных преступников Украины и закрыть их тут наедине с теми, кого они погубили и колокола - во всю мощь. И чтобы они стояли на коленях пред теми, кто лежит по их вине. Я заметил, что это место давно перестало быть музеем, оно как храм. Вдовы здесь находятся часами, будто разговаривая с душами своих погибших мужей. А многие на входе и выходе осеняют себя крестом.

На концерт Юли пригласили вдов Петровского района.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Роман показывает уникальный экспонат – пистолет ТТ, который так и заржавел со взведенным курком, пустым магазином и последним патроном в патроннике. Возможно кто-то шел с ним в атаку, но так и упал, сраженный пулей врага. «История есть тоже Бог, но Бог войны» - вспоминается строчка из Юлиной песни.

- Я просто потрясена этим музеем и как здорово, что он находится при школе, он – живой, дети могут сюда ходить в любое время свободно, с таких ребят никогда не вырастут нацисты, - не сдерживает эмоций певица. – А мне говорят, в Донецке нет музея этой войны. Но я вижу, что здесь умеют хранить память. Это огромный труд - создать подобное.

Наша "Комсомолка"!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А затем Юлия выступает перед теми, чьи мужья больше никогда не вернутся домой, не подхватят на руки детишек, не похвалят борщ, не принесут домой связанную шпагатом елку...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/738284" frameborder="0"></iframe> Юлия Чичерина выступила перед вдовами ДНР.Юлия АНДРИЕНКО

Выступает она всегда с полной отдачей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В 2014 году мы получили задание, которое выполнить было нереально, а шанс вернуться живым равнялся нулю. С нами был парень из Донецка. Я сказал ему: «У тебя жена, маленькая дочка. Куда ты? Ты понимаешь, что можешь не вернуться назад?» На что он ответил: «Если я этого не сделаю, то кто тогда?» В той операции многих ранило, а Леший погиб. Сегодня его жена с дочкой в этом зале, - сказал Деки. – Мы должны помнить о каждом. И здесь в этом музее сохранили три истории войны, это так важно, что у меня нет слов. А дети, которые учатся в этой школе, с первого класса впитывают свою историю.

Деки слушает выступление Юлии.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наблюдая выступление Юли не в первый раз, не могу понять, как она это делает, но будто воздух становится чище от ее голоса. Военные песни, песни о любви, незабвенная "Тулула" производят какие-то метаморфозы и вдовы улыбаются. А затем дружно подходят к ней, просят автограф, обнимаются.

- Какая она хрупкая, тоненькая совсем, а голос какой силы и чистоты! – говорит одна из женщин.– От каждой песни – мурашки.

Концерт Юля оканчивает песней «Мой рок-н-ролл». Завтра у нее несколько концертов в филармонии.

Вот она - народная любовь!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Дирижер Данил Милка аранжировал мои песни для симфонического оркестра и это звучит очень круто. Знаю, что билетов уже нет и даже понадобился еще один дополнительный концерт, - говорит певица.

- Юля, а как в России реагируют на песни о Донбассе? - спрашиваю певицу.

– На своих сольных концертах в России я тоже исполняю песни о Донбассе и раньше замечала, что при этом несколько человек вставали и выходили из зала. Сейчас таких нет. Значит эти люди просто перестали ходить. Приходят только те, кто надо, - отвечает она.

Юлю долго не отпускают, благодарят, просят еще фото.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Юля оставляет пожелание в книге гостей музея, за ней слова напутствия пишет Деки. А затем певица возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам возле школы.