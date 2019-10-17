«История есть тоже Бог, но Бог войны»: Юлия Чичерина выступила перед вдовами ДНР
Без нее уже сложно представить Донбасс. Вот и теперь она приехала в Донецк и, как водится, с корабля - на бал. Перед этим Юлия Чичерина выступала для военных - пела прямо в лесу, затем - репетиция новой программы с симфоническим оркестром филармонии и вот уже - она в музее при 101-ой школе Петровского района.
Концерт перед бойцами в дубраве. Фото: архив Юлии Чичериной
Об этом выступлении речь зашла еще полгода назад, когда я делала интервью со вдовами. Инициатива такого концерта принадлежит Наталье Конох - уполномоченному территориальной общины Петровского района, а проще сказать - "маме Петровки". Это ей известна тут каждая судьба - вдовы ли, военного или старика.
С организаторами концерта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
- Поговори с Юлией, может она согласится выступить перед нашими вдовами. А заодно и музей наш посмотрит, - предложила Наталья Николаевна.
Поговорила - согласилась. Без всяких реверансов и формальностей Юля сдержала свое обещание. Просто сказала – приеду. В этом вся она – ни снобизма, ни звездной отрешенности от мира. А еще всегда пунктуальна, вот и в этот раз приехала в школу даже раньше обещанного времени.
Приехала не одна, а со своим «сербским братиком», как окрестила сама его, снайпером Деки. Создатель и руководитель музея, председатель Союза ветеранов Афганистана Роман Евстифеев лично провел Юлии Чичериной экскурсию.
Роман Евстифеев - создатель музея - провел для певицы экскурсию.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Несколько залов, посвященных истории Великой Отечественной, интернациональных войн, а также нашей войны в Донбассе потрясли певицу. Выполненные в виде блиндажа, с маскировочной сеткой на стенах и потолке, голосом Левитана и военными песнями, множеством мультимедийных экранов залы создают полный эффект присутствия.
А начинался музей всего с одной комнатки, сейчас в нем несколько залов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Юля листает затертый молитвослов неизвестного бойца, смотрит кадры, где на экране - еще живые ополченцы, слушает пояснения Романа Николаевича, и вдруг я вижу, что она плачет. Полная аналогия с «Пятым элементом», где героиня так же безмолвно плачет, глядя на страшные кадры войны и не в силах закрыть глаза.
Юля не может сдержать слез.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Особенно потрясает Зал Памяти, тут постоянно звучит траурный набат, на четырехгранных столбах написаны цитаты о войне, а в центре над гильзами будто готова воспарить в небо к журавлям белая фигура – душа.
Молитвослов неизвестного бойца потряс певицу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
- Вон на экране моего Колю показали, - тихонько говорит женщина в черном платке, глядя на экран. – У него позывной был Буян от фамилии Буянкин.
- А следом – моего мужа. – вторит ей другая вдова.
На отдельном экране транслируются фото убитых детей Донбасса. Рядом с экраном игрушки – машинки да куколки, и вот они накрывают похлеще самых страшных кадров. Юля кладет рядом с игрушками подаренные ей цветы.
Юлия Чичерина посетила уникальный музей в Петровском районе Донецка.Юлия АНДРИЕНКО
Находиться в этом зале под силу не каждому.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
- Некоторые из этого зала выскакивают, как бесы, не выдерживают, - признается нам Роман Николаевич. – Сюда бы военных преступников Украины и закрыть их тут наедине с теми, кого они погубили и колокола - во всю мощь. И чтобы они стояли на коленях пред теми, кто лежит по их вине. Я заметил, что это место давно перестало быть музеем, оно как храм. Вдовы здесь находятся часами, будто разговаривая с душами своих погибших мужей. А многие на входе и выходе осеняют себя крестом.
На концерт Юли пригласили вдов Петровского района.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Роман показывает уникальный экспонат – пистолет ТТ, который так и заржавел со взведенным курком, пустым магазином и последним патроном в патроннике. Возможно кто-то шел с ним в атаку, но так и упал, сраженный пулей врага. «История есть тоже Бог, но Бог войны» - вспоминается строчка из Юлиной песни.
- Я просто потрясена этим музеем и как здорово, что он находится при школе, он – живой, дети могут сюда ходить в любое время свободно, с таких ребят никогда не вырастут нацисты, - не сдерживает эмоций певица. – А мне говорят, в Донецке нет музея этой войны. Но я вижу, что здесь умеют хранить память. Это огромный труд - создать подобное.
Наша "Комсомолка"!Фото: Юлия АНДРИЕНКО
А затем Юлия выступает перед теми, чьи мужья больше никогда не вернутся домой, не подхватят на руки детишек, не похвалят борщ, не принесут домой связанную шпагатом елку...
Юлия Чичерина выступила перед вдовами ДНР.Юлия АНДРИЕНКО
Выступает она всегда с полной отдачей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
- В 2014 году мы получили задание, которое выполнить было нереально, а шанс вернуться живым равнялся нулю. С нами был парень из Донецка. Я сказал ему: «У тебя жена, маленькая дочка. Куда ты? Ты понимаешь, что можешь не вернуться назад?» На что он ответил: «Если я этого не сделаю, то кто тогда?» В той операции многих ранило, а Леший погиб. Сегодня его жена с дочкой в этом зале, - сказал Деки. – Мы должны помнить о каждом. И здесь в этом музее сохранили три истории войны, это так важно, что у меня нет слов. А дети, которые учатся в этой школе, с первого класса впитывают свою историю.
Деки слушает выступление Юлии.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Наблюдая выступление Юли не в первый раз, не могу понять, как она это делает, но будто воздух становится чище от ее голоса. Военные песни, песни о любви, незабвенная "Тулула" производят какие-то метаморфозы и вдовы улыбаются. А затем дружно подходят к ней, просят автограф, обнимаются.
- Какая она хрупкая, тоненькая совсем, а голос какой силы и чистоты! – говорит одна из женщин.– От каждой песни – мурашки.
Концерт Юля оканчивает песней «Мой рок-н-ролл». Завтра у нее несколько концертов в филармонии.
Вот она - народная любовь!Фото: Юлия АНДРИЕНКО
- Дирижер Данил Милка аранжировал мои песни для симфонического оркестра и это звучит очень круто. Знаю, что билетов уже нет и даже понадобился еще один дополнительный концерт, - говорит певица.
- Юля, а как в России реагируют на песни о Донбассе? - спрашиваю певицу.
– На своих сольных концертах в России я тоже исполняю песни о Донбассе и раньше замечала, что при этом несколько человек вставали и выходили из зала. Сейчас таких нет. Значит эти люди просто перестали ходить. Приходят только те, кто надо, - отвечает она.
Юлю долго не отпускают, благодарят, просят еще фото.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Юля оставляет пожелание в книге гостей музея, за ней слова напутствия пишет Деки. А затем певица возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам возле школы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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