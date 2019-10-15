Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армией

Железнодорожный перегон «Горловка - Пантелеймоновка», разрушенный в ходе боевых действий в 2014 году, восстановлен.

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армиейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/737958" frameborder="0"></iframe> Завершено восстановление моста на железнодорожном перегоне Горловка-Пантелеймоновка.

- Этот мост был разрушен в ходе боев, его восстановление началось в 2015 году, однако в силу разных обстоятельств, таких как война, экономическая блокада, оно растянулось на несколько лет. Но последний этап был пройден ударными темпами, и силами железной дороги и непосредственно министерства транспорта он был восстановлен, - рассказал на рабочей встрече с министром транспорта Глава ДНР Денис Пушилин.

Выполнены работы по демонтажу опор моста, переустановке железобетонных балок пролетного строения. Все конструкции изготовлены республиканскими предприятиями.

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армиейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Перегон восстановлен полностью с точки зрения как электрификации, так и путевого хозяйства. Последние опоры были уложены 12 октября, - добавил министр транспорта Дмитрий Подлипанов.

Для справки. Через перегон следует пассажирский поезд из Ясиноватой в Луганск, а также все пригородные поезда Горловского и Никитовского направлений, осуществляются грузовые перевозки с Горловского узла и транзит в сторону Дебальцево.