2019-10-15T17:15:00+03:00
Общество

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армией

Через него следует пассажирский поезд из Ясиноватой в Луганск, а также все пригородные поезда Горловского и Никитовского направлений [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армиейПод Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армиейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Железнодорожный перегон «Горловка - Пантелеймоновка», разрушенный в ходе боевых действий в 2014 году, восстановлен.

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армиейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Завершено восстановление моста на железнодорожном перегоне Горловка-Пантелеймоновка.

- Этот мост был разрушен в ходе боев, его восстановление началось в 2015 году, однако в силу разных обстоятельств, таких как война, экономическая блокада, оно растянулось на несколько лет. Но последний этап был пройден ударными темпами, и силами железной дороги и непосредственно министерства транспорта он был восстановлен, - рассказал на рабочей встрече с министром транспорта Глава ДНР Денис Пушилин.

Выполнены работы по демонтажу опор моста, переустановке железобетонных балок пролетного строения. Все конструкции изготовлены республиканскими предприятиями.

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армиейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Перегон восстановлен полностью с точки зрения как электрификации, так и путевого хозяйства. Последние опоры были уложены 12 октября, - добавил министр транспорта Дмитрий Подлипанов.

Для справки. Через перегон следует пассажирский поезд из Ясиноватой в Луганск, а также все пригородные поезда Горловского и Никитовского направлений, осуществляются грузовые перевозки с Горловского узла и транзит в сторону Дебальцево.

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под Горловкой восстановили железнодорожный мост, разрушенный украинской армиейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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