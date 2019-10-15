2019-10-15T18:50:44+03:00
Политика

На Донбассе ощутимо запахло новой большой войной - донецкий политолог

Крупнокалиберные минометы и артиллерия применяется ВСУ каждый день
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Крупнокалиберные минометы и артиллерия применяется ВСУ каждый день . ФОТО: ДАНКрупнокалиберные минометы и артиллерия применяется ВСУ каждый день . ФОТО: ДАН
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- Разведение сил сорвано и когда оно состоится - неизвестно. А тут еще и глава украинского МИДа в ходе визита в Европу приподнял завесу над планами официального Киева, говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко..

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал формулу Штайнмайера болезненным компромиссом, хотя никаких серьезных уступок от Киева она не предполагает. в ЛДНР должны пройти местные выборы, которые ОБСЕ признрает честными. Тогда и только тогда Киев принимает закон о расширении прав местного самоуправления.

Здесь уступка как раз стороны ЛДНР, которым предстоит самим признать себя ОРДЛО - отдельными районами украинских областей. Каково это будет воспринимать ополченцам - большой вопрос, но причем здесь болезненость в Киеве?

Но дальше Пристайко раскрыл свою мысль: "Если для народа это приемлемая цена – мы это делаем. Если нет – мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам – если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса". Если коротко, это называется тотальная война или мобилизация экономики. Для справки, гитлеровский Третий рейх ввел тотальную войну только в 1943 году, после поражения под Сталинградом. Зе команда видит тотальную войну планом Б? В таком режиме государство может существовать ограниченный срок. Если тотальная война - значит наступление, не считаясь с потерями. Либо победа либо смерть. Затяжка - и страну накрывает экономический кризис. Очередной украинский президент, начав с обещания мира, дрейфует в сторону войны до последнего украинца..

ИСТОЧНИК KP.RU

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