«Нам нужны сломанные зонтики!» - творческой студии двора молодежи «Юность» нужна помощь

«SOS! Help! Для танцколлектива (ДМ "Юность") нужны тростевые зонты( можно детские) Можно не кондицию,главное что бы была сама трость и спицы, обтягивать будем сами! дело в том, что зонты дорогие, а нам нужно 15 - 20 штук. Вдруг у кого без надобности лежат... Будем рады принять в дар». Вот такое объявление разместили в одной из донецких групп и мы, разумеется, не могли пройти мимо.

Это только кажется, что «Юность» умерла. На самом деле в этом полуразрушенном здании жизнь бьет ключом. Среди прочих, тут работает театр-студия «Четвертый этаж», который ни на день не прервал занятий за 30 лет соществования и даже на войне не закрылся. Но даже таким героическим коллективам иногда нужна помощь. «Комсомолка» связалась с автором объявления Геленой Ефимовой, и вот что она рассказала:

- Да, у нас в «Юности» работает творческая студия «Четвертый этаж». Мы поставили номер, где нужны зонтики-трости. А зонтики очень-очень дорогие, поэтому я и кинула клич. Время сейчас такое, ничего не выделяется, работаем бесплатно и в таком здании. Занятия у нас тоже бесплатные. Ставим и спектакли, и номера, и очень интересные композиции по Левитанскому, по Бунину. Картины по Может быть, у кого-то что-то лежит ненужное для реквизита, мы бы с радостью приняли в дар. Нам еще для одной постановки палас нужен, я вот тоже собиралась кинуть клич.

В общем, если у вас есть ненужные (или сломанные) зонтики-трости или палас, позвоните Гелене Юрьевне Ефимовой 071 307 38 49. Или просто привезите в «Юность» и оставьте на вахте, предупредив, что это для студии «Четвертый этаж».