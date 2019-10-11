Алексей Леонов во время визита в Донецк: В отряде у меня была подпольная кличка «блондин»

В апреле 2011 года в составе делегации космонавтов на празднование 90-летнего юбилея дважды Героя Советского Союза Георгия Тимофеевича Берегового в Донецк приехал Алексей Архипович Леонов.

Мне посчастливилось пообщаться с этим легендарным человеком. Алексей Архипович оказался очень открытым и доброжелательным человеком. Слушать его воспоминания можно было бесконечно. Но, поскольку время общения было строго регламентировано программой его пребывания в Донецке, то приведу лишь два фрагмента. Прежде всего, Алексей Леонов поделился своими воспоминаниями о Георгии Тимофеевиче Береговом.

Принимал экзамены у Берегового

- Когда мы прибыли в отряд космонавтов, это был 60-й год, мы летали на аэродроме «Чкаловском». В то время на этом аэродроме находилось Третье Главное управление истребительной авиации ГКНИИ – Государственного научно-исследовательского института. Георгий Тимофеевич Береговой там был заместителем командира эскадрильи. И в то время проводил испытания на штопор самолетов МиГ-23, МиГ-27. И мы летали из одного ангара. Одевались, раздевались в одной раздевалке. Я его уже знал. Он был Героем Советского Союза. Он закончил войну в 25 лет. В 23 года получил Звезду Героя Советского Союза, закончил войну командиром эскадрильи.

У Георгия Берегового было около 200 боевых вылетов, дважды его сбивали. Повезло, что на нашей территории. Сбивали, он уходил и садился на нашей территории. Всю войну прошел. Вот это все мы уже знали. А в 1962 году он пришел к нам в отряд. И начал осваивать совершенно новую для него технику. Он, конечно, там, в авиации, был очень большой профессионал. И между собой летчики называли его «королем штопора». Научить выводить самолеты из сложных ситуаций, такие, как МиГ-23, МиГ-27…

В общем, пришел человек с очень большой летной биографией. Начал заниматься. А дальше было так, что мы уже к тому времени были опытные ребята, кто у него экзамены принимал, вот и я тоже. И подписывался под актом о готовности его к полету. И совершил он этот космический полет. А дальше мы работали вместе все эти годы. Он был начальником Центра, я был первым заместителем начальника, руководителем летной космической подготовки. И командиром отряда. Одна дружная семья.

«Заря», «Заря», я – «Кедр», как моя дорожка»?

Жизнь космонавта Алексея Леонова переполнена событиями поистине космического масштаба. Своими воспоминаниями об одном из них он поделился с читателями «Комсомолки». Это полет первого человека в космос - полет Юрия Гагарина.

- Я был прямой участник этого события. В то время Центра управления полетами не было, а потому управление полетом осуществлялось из крупных городов, где были радиостанции УКВ, КВ, средниех, длинных волн. И весь отряд космонавтов разъехался –Москва, Киев, Харьков, Одесса, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток. И самая крайняя станция управления, «Заря-3», была в Елизово, на Камчатке. Вот туда я и был послан. Мы точно знали дату, но не точно знали, кто полетит. Потому что решение комиссии, кто полетит, было сделано за сутки до старта. Хотя, в общем-то, мы понимали, кто будет, но юридически сказать, что это он там будет…

У нас всякие были моменты, когда первый экипаж вдруг за сутки, как у меня взяли и поменяли за 11 часов до старта. Вместо меня полетел Добровольский на моем корабле. И когда произошел старт, я тоже не знал. Я только когда уже увидел на мониторе изображение космонавта. Тогда еще были технически не очень совершенны… Если сейчас обычный бытовой телевизор 620-630, а тогда был 100-строчный. Но по движению, которое было хорошо видно, я понял, что это Гагарин. И когда он начал запрашивать: «Заря», я – «Кедр», как вы меня слышите»? Конечно, это был голос Юрия Гагарина.

И здесь произошло в моем сознании совмещение картинки со звуковой речью. Ясно, что это был Юрий Гагарин. Нам было директивно указано самостоятельно на связь не выходить. Но мы, расставаясь, когда разъезжались по станциям, договорились и с Гагариным, и с Титовым, что помимо официальных позывных «Заря», «Весна», мы должны пользоваться еще своим позывным – «Ландыш». Это позывной космонавта. И если бы что-то случилось, то тогда Юрий должен позвать «ландыша». На то время хорошо подготовленных специалистов было очень мало. И на все пункты не хватало.

Ясно, что этим должны были заниматься космонавты. И когда он начал запрашивать: «Заря», «Заря», я – «Кедр», как моя дорожка»?.. Вот это очень важный психологический момент, потому что думали, что человек, оказавшийся в этой ситуации впервые в мире, он мог критически не отнестись к своему положению. А он отнесся. Его очень волновал вопрос, сколько двигатель отработал. Он мог упасть в океане, мог упасть в Австралии, в Антарктиде, в Африке… По всей трассе. И везде были проблемы, потому что не было службы поиска и спасения. Допустим, приземлился бы он в океане, что бы мы делали? Или в Африке? Куда, чего? Никаких средств нет, туда не долетишь быстро. Его волновало.

А рядом со мной сидит оператор и ко мне обращается «Товарищ капитан, что ему сказать»? А я ему говорю: «Да скажи ему – все нормально у нас». Юрий услышал мой голос и говорит: «Понял, понял, привет блондину! Я пошел»! В отряде у меня была подпольная «кличка» «блондин» .

Это была последняя связь с Землей через «Зарю-3», находящуюся в Елизово. И уже через час мы услышали, что корабль сел благополучно на аэродром, где Юрий Гагарин летал в аэроклубе. Так символично. А мы получили телеграмму: «Всем свободным от вахты выйти на свободные площадки и продолжать визуальное наблюдение». Вот это была, конечно, классика. Ну, я когда вышел из бункера, такое солнце яркое! А это все-таки Камчатка.

Снег там – 3 метра высотой кругом, но все блестело, все играло, звенело! А может мне так казалось… Но это был праздник природы! Потом, когда мы с ребятами собрались, они сказали, что везде всей стране 12 апреля был солнечный, яркий, незабываемый день.

Незабываемой оказалась и эта встреча с Человеком-легендой, человеком, первым покоривший открытый космос.

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