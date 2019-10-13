В Донецке прекращены поиски 16-летнего Егора

В Донецке 4 октября пропал 16-летний парень по имени Скрыльник Егор.

В тот день, а это была пятница, он не вернулся домой из Донецкого профессионально-педагогического колледжа, который находится на улице Текстильщиков, 5.

- Сел в автобус №42, который направляется в сторону дома в Петровский районе, но домой не пришел, – сообщали родственники Егора в соцсетях. - Просим отозваться всех, кому хоть что-то известно.

Тогда некоторые наблюдательные пользователи соцсетей отметили в комментариях, что парень пропадает не впервые. В прошлый раз он исчезал летом и нашелся в парке Щербакова.

Так случилось и в этот раз.

- Парень был передан в семью 11 октября, - сообщил источник, близкий к семье и не пожелавший себя назвать. – Никакого насилия за время его исчезновения к нему применено не было. Все обошлось хорошо. Характер у него непростой.

Остается пожелать, чтобы Егор в будущем нашел лучшее применение своему характеру, чем волновать родственников. Может так статься, что в следующий раз просто никто уже не кинется его искать. А ведь может именно тогда ему понадобится настоящая помощь.