2019-10-10T21:14:43+03:00
Политика

Как Киев собирается жителей Донбасса на Украину реинтегрировать

В правительстве незалежной строят планы на пять лет
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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После таких переходов по разрушенному мосту жители республик Донбасса любым положительным изменениям будут рады. Лишь бы Киев снова не обманул. Фото: lug-info.comПосле таких переходов по разрушенному мосту жители республик Донбасса любым положительным изменениям будут рады. Лишь бы Киев снова не обманул. Фото: lug-info.com
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Мир в Донбассе еще вилами по воде писан. Это наглядно показала попытка разведения войск всего лишь на двух участках линии соприкосновения – в Петровском и Золотом. Но в украинском Кабинете министров строят большие планы на перспективу. Прожекты рисовать в Киеве всегда были горазды. Выполнять обещанное только не спешили. Так что же сулят жителям многострадального Донбасса чиновники из правительства Алексея Гончарука?

Частичный ответ на этот вопрос можно получить из программы деятельности Кабмина, которая опубликована на сайте Верховной рады. Там есть отдельный раздел о реинтеграции внутренне перемещенных лиц и жителей «временно оккупированных территорий» Донецкой и Луганской областей «в современное украинское пространство».

Прежде всего, в правительстве обещают создать условия для максимального упрощения доступа к административным услугам. В частности, в процедуре регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли в ДНР и ЛНР. Впрочем, эти упрощения еще в январе 2018 года были прописаны в законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Но воз и ныне там – свидетельство о рождении и смерти можно получить только через суд.

Планируют в Кабмине усилить возможности больниц и других учреждений здравоохранения Донецкой и Луганской областей в предоставлении медицинских услуг жителям республик Донбасса. Пока же ситуация выглядит с точностью до наоборот – жители подконтрольных Киеву территорий едут лечить серьезные болячки в Донецк.

А молодежи ДНР и ЛНР власти Украины обещают упростить получение документов о гражданстве и образовании. Также создать благоприятные условия для поступления в учебные заведения. Тем временем, в самих республиках образование давно переориентировано на российские стандарты. И выпускники вузов получают дипломы РФ по действительно упрощенной системе.

Еще правительство незалежной сулит уехавшим на Украину дончанам и луганчанам льготные кредиты на покупку жилья, а также получение крыши над головой для временного проживания. И это на фоне скандалов с высокими тарифами и закрытием модульных городков, которые были построены для переселенцев за средства Германии и других стран в 2014-м.

Видимо, в Киеве снова рассчитывают на помощь Запада. На 29 октября даже проведут в Мариуполе инвестиционный форум по Донбассу. Ну а уж как «осваивают» денежки на Украине, известно даже детям. Можно лишь догадываться, что в конечном итоге получат рядовые дончане и луганчане от «реинтеграции».

Зато в МВД и СБУ готовятся к серьезной зачистке. И даже номинальная амнистия не остановит от расправы над жителями непокорной территории. Этим будут заниматься национально озабоченные земляки при молчаливом согласии силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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