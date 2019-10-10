2019-10-10T12:18:40+03:00
Политика

Последствия подписания «формулы Штайнмайера» - украинские политики еще больше обозлились на Донбасс

Одни - называют Донбасс территорией, зараженной русским миром, другие - сравнивают народ Республик с гестаповцами и эсэсовцами
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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Одни - называют Донбасс территорией, зараженной русским миром, другие - сравнивают народ Республик с гестаповцами и эсэсовцами. Фото: sm-news.ruОдни - называют Донбасс территорией, зараженной русским миром, другие - сравнивают народ Республик с гестаповцами и эсэсовцами. Фото: sm-news.ru
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Как только Кучма поставил свою подпись под «формулой Штайнмайера» в незалежной вспыхнули акции и протесты. И если одни обвиняют Зеленского в предательстве – другие говорят о Донбассе как о ненужной гире для украинцев и сравнивают народ Республик с эсэсовцами. Приводим лишь несколько цитат украинских политиков за последние десять дней.

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев:

- Сейчас самая главная цель Путина – впихнуть зараженные русским миром, этой чумой, территории в здоровое тело Украины, которое начиная с 2014 года – двигается в Европейский союз. А это будет нам гирей. На эти территории ложится контроль за безопасностью, восстановление – все это будет на плечах Украины. Там – руина. От промышленного Донбасса, который раньше давал огромное количество денег в бюджет Украины, больше не осталось.

Бывший Народный депутат Украины Александр Бригинец:

- Я уже знаю, что скажут другие регионы. Они скажут: «А что это такое? Мы поддержали Украину в труднейший момент и не начали никаких военных действий, и не приглашали россиян, и у нас нет статуса, а у Донбасса, который воевал с Украиной – есть какие-то льготы и преимущества?» Это возмутит много регионов, начнется развал Украины как унитарной страны, чего и хочет Путин.

Экс-президент Украины Петр Порошенко:

- Нужно не забывать, что в отличие от 2014 и 2015 годов, там уже выдано десятки, а может и сотни тысяч российских паспортов. И украинскую власть, на украинской земле они хотят, чтобы оккупированный статус выбирали россияне. Подумайте об этом. И я думаю, что это должны услышать те, кто сегодня принимают решения.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко:

- Мы будем иметь четыре миллиона инфицированных российской пропагандой граждан Украины, которые завтра пойдут и выберут в украинский парламент пророссийские партии. Нужно по всей строгости наказать «сепаратистов», запретить местные выборы и провести дерусификацию. Я хочу напомнить, что после Второй мировой войны в Германии несколько лет выборов не было. И первый закон, который они приняли, был о денацификации. И никто из гестаповцев или эсэсовцев не имел право голосовать.

Министр обороны Андрей Загороднюк:

- Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования ситуации в Донбассе такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников. Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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