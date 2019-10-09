«Комсомолка» побывала в Народной Дружине: Чем занимается организация в военное время

В марте 2017 года в Донецке двое парней предотвратили гибель людей. На остановке напротив гостиницы «Рамада» произошла авария. В маршрутный ПАЗик влетела малолитражка. Весь капот машины ушел под автобус, намертво застряв там. Женщина, которая сидела за рулем, оказалась в ловушке. Машина и автобус загорелись.

Как тогда писала «Комсомолка», одним из очевидцев ЧП оказался чемпион мира по кикбоксингу Роман Трошин. Он с другом стал останавливать машины, чтобы раздобыть огнетушитель (его не оказалось в автобусе). Ребята вовремя затушили пожар и вызвали Скорую помощь и спасателей МЧС.

Сейчас Роман Трошин - руководитель Народной дружины Донецкой Народной Республики. А его давнишний друг Владимир Тараненко – начальник координационного штаба этой организации.

Праздники для детей военнослужащих

Многие знают о дружинниках только по советским фильмам. В Донецкой Республике Народную Дружину возродила одноименная общественная организация по просьбам жителей весной 2019 года.

«ГЛАЗА» И «УШИ» ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

- У нас сплоченная команда, - рассказывает Роман Трошин. - Помогаем полиции как на улицах, так и на всех массовых мероприятиях.

- Что входит в обязанности дружинников сейчас?

- Наблюдаем за соблюдением правопорядка. Когда замечаем нарушения, подходим и делаем замечание. Если не прислушиваются или правонарушение существенное, то документируем и оперативно сообщаем в полицию. Задерживать, как это было в СССР, не имеем права. Мы можем быть дополнительными «глазами» и «ушами» для силовых структур Республики.

Еще оказываем первую медицинскую помощь тем, кому стало плохо в общественных местах. За последнее время разыскали шестерых потерявшихся во время праздников детей.

- А у вас самих есть помощники?

- Да. Тесно взаимодействуем с администрациями городов и районов и любыми общественными организациями.

- К нам идут ребята реализовать свой гражданский долг, - подключился к беседе Владимир Тараненко. - Они хотят, чтобы молодежь не пила пиво на лавочках, а занималась спортом, чтобы модным было помогать людям.

5 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ПРИФРОНТОВЫХ ПОСЕЛКАХ ЗА ЛЕТО

Народные дружинники на постоянной основе сдают кровь

Оксана Полтавская, выигравшая конкурс Леди ДНР в 2017 году, пришла в Народную Дружину одной из первых. Девушка зажгла членов организации идеей бескорыстно сдавать кровь для нуждающихся в ней. Сама Оксана уже на протяжении четырех лет спасает жизни людей. В первый раз она сдала кровь на втором курсе академии управления незнакомому ребенку, болевшему онкологией.

Также дружинники помогают жителям прифронтовых поселков. Привозят как продукты питания, так и стройматериалы. Причем старушкам своими руками перекрывают крыши и стеклят выбитые обстрелами окна.

Этим летом они с ребятами из Общественной палаты установили пять детских игровых площадок в Петровском районе Донецка, Еленовке, Луганском, Гольмовском и Озеряновке. Дружинники откликаются и на просьбы жителей восстановить заброшенные спортивные площадки.

Нормативы ГТО с азартом сдают и дети, и взрослые. Фото Народная Дружина ДНР

Помощники правоохранителей взяли шефство над детскими социальными центрами в Горловке и Харцызске. Они дарят тепло свое души сиротам и ребятами из семей находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Шефы привозят как сладкие подарки, так и спортинвентарь.

Еще все лето дружинники вывозили детей военнослужащих из самых отдаленных уголков Республики отдохнуть в столицу.

- Ребята побывали в развлекательном центре «Донецк Сити», где посетили аттракционы и кинотеатр, - рассказала активистка Центрального штаба Народной Дружины Анна Майкоса.

КАК СТАТЬ ДРУЖИННИКОМ

Добровольными помощниками правоохранителей могут стать физически крепкие парни и девушки от 18 лет. Удостоверение дружинников выдают тем, кто сдал нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), прошел правовой ликбез, подготовку на случай обстрела или другой чрезвычайной ситуации, а также научился оказывать первую медицинскую помощь.

Сейчас многие хотят стать народными дружинниками.

- Дружинники – это будущий резерв силовых структур, - рассказывает Роман Трошин. - Уже сейчас наших ребят берут помощниками депутатов и глав районов.

Добровольные помощники стражей порядка систематически поддерживают физическую форму и укрепляют силу духа. Их тренируют пять профессиональных спортсменов. Среди них - боксеры, кикбоксеры и мастера боевого самбо. Помимо этого, все дружинники штаб на штаб играют в футбол, баскетбол и волейбол.

Более детальную информацию можно узнать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону горячей линии: (071) 478 - 46 - 97.

ЧТО ТАКОЕ ГТО

Дружинники регулярно проводят турниры по уличным видам спорта. Фото Народная Дружина ДНР

«Готов к труду и обороне» - это комплекс физических упражнений, который показывает уровень физической подготовленности людей разного возраста. Среди дисциплин - бег на короткие и длинные дистанции, метание, наклоны, плавание, подтягивание и поднимание туловища.

История ГТО уходит своими корнями в 30-е годы прошлого века. С распадом Советского Союза комплекс ушел в небытие, однако сегодня он активно возрождается. А запустил его своим Указом первый Глава ДНР Александр Захарченко в 2016 году.

СПРАВКА «КП»

На сегодня в Народную Дружину вступили 2024 спортсмена, из них 279 - девушек. Штабы организации функционируют в каждом городе Республики. В Донецке, Макеевке и Горловке – в каждом районе. Ребята помогают полиции в свободное от работы и учебы время.