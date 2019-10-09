«Комсомолка» побывала в Народной Дружине: Чем занимается организация в военное время
В марте 2017 года в Донецке двое парней предотвратили гибель людей. На остановке напротив гостиницы «Рамада» произошла авария. В маршрутный ПАЗик влетела малолитражка. Весь капот машины ушел под автобус, намертво застряв там. Женщина, которая сидела за рулем, оказалась в ловушке. Машина и автобус загорелись.
Как тогда писала «Комсомолка», одним из очевидцев ЧП оказался чемпион мира по кикбоксингу Роман Трошин. Он с другом стал останавливать машины, чтобы раздобыть огнетушитель (его не оказалось в автобусе). Ребята вовремя затушили пожар и вызвали Скорую помощь и спасателей МЧС.
Сейчас Роман Трошин - руководитель Народной дружины Донецкой Народной Республики. А его давнишний друг Владимир Тараненко – начальник координационного штаба этой организации.
Праздники для детей военнослужащих
Многие знают о дружинниках только по советским фильмам. В Донецкой Республике Народную Дружину возродила одноименная общественная организация по просьбам жителей весной 2019 года.
«ГЛАЗА» И «УШИ» ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
- У нас сплоченная команда, - рассказывает Роман Трошин. - Помогаем полиции как на улицах, так и на всех массовых мероприятиях.
- Что входит в обязанности дружинников сейчас?
- Наблюдаем за соблюдением правопорядка. Когда замечаем нарушения, подходим и делаем замечание. Если не прислушиваются или правонарушение существенное, то документируем и оперативно сообщаем в полицию. Задерживать, как это было в СССР, не имеем права. Мы можем быть дополнительными «глазами» и «ушами» для силовых структур Республики.
Еще оказываем первую медицинскую помощь тем, кому стало плохо в общественных местах. За последнее время разыскали шестерых потерявшихся во время праздников детей.
- А у вас самих есть помощники?
- Да. Тесно взаимодействуем с администрациями городов и районов и любыми общественными организациями.
- К нам идут ребята реализовать свой гражданский долг, - подключился к беседе Владимир Тараненко. - Они хотят, чтобы молодежь не пила пиво на лавочках, а занималась спортом, чтобы модным было помогать людям.
5 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ПРИФРОНТОВЫХ ПОСЕЛКАХ ЗА ЛЕТО
Народные дружинники на постоянной основе сдают кровь
Оксана Полтавская, выигравшая конкурс Леди ДНР в 2017 году, пришла в Народную Дружину одной из первых. Девушка зажгла членов организации идеей бескорыстно сдавать кровь для нуждающихся в ней. Сама Оксана уже на протяжении четырех лет спасает жизни людей. В первый раз она сдала кровь на втором курсе академии управления незнакомому ребенку, болевшему онкологией.
Также дружинники помогают жителям прифронтовых поселков. Привозят как продукты питания, так и стройматериалы. Причем старушкам своими руками перекрывают крыши и стеклят выбитые обстрелами окна.
Этим летом они с ребятами из Общественной палаты установили пять детских игровых площадок в Петровском районе Донецка, Еленовке, Луганском, Гольмовском и Озеряновке. Дружинники откликаются и на просьбы жителей восстановить заброшенные спортивные площадки.
Нормативы ГТО с азартом сдают и дети, и взрослые. Фото Народная Дружина ДНР
Помощники правоохранителей взяли шефство над детскими социальными центрами в Горловке и Харцызске. Они дарят тепло свое души сиротам и ребятами из семей находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Шефы привозят как сладкие подарки, так и спортинвентарь.
Еще все лето дружинники вывозили детей военнослужащих из самых отдаленных уголков Республики отдохнуть в столицу.
- Ребята побывали в развлекательном центре «Донецк Сити», где посетили аттракционы и кинотеатр, - рассказала активистка Центрального штаба Народной Дружины Анна Майкоса.
КАК СТАТЬ ДРУЖИННИКОМ
Добровольными помощниками правоохранителей могут стать физически крепкие парни и девушки от 18 лет. Удостоверение дружинников выдают тем, кто сдал нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), прошел правовой ликбез, подготовку на случай обстрела или другой чрезвычайной ситуации, а также научился оказывать первую медицинскую помощь.
Сейчас многие хотят стать народными дружинниками.
- Дружинники – это будущий резерв силовых структур, - рассказывает Роман Трошин. - Уже сейчас наших ребят берут помощниками депутатов и глав районов.
Добровольные помощники стражей порядка систематически поддерживают физическую форму и укрепляют силу духа. Их тренируют пять профессиональных спортсменов. Среди них - боксеры, кикбоксеры и мастера боевого самбо. Помимо этого, все дружинники штаб на штаб играют в футбол, баскетбол и волейбол.
Более детальную информацию можно узнать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону горячей линии: (071) 478 - 46 - 97.
ЧТО ТАКОЕ ГТО
Дружинники регулярно проводят турниры по уличным видам спорта. Фото Народная Дружина ДНР
«Готов к труду и обороне» - это комплекс физических упражнений, который показывает уровень физической подготовленности людей разного возраста. Среди дисциплин - бег на короткие и длинные дистанции, метание, наклоны, плавание, подтягивание и поднимание туловища.
История ГТО уходит своими корнями в 30-е годы прошлого века. С распадом Советского Союза комплекс ушел в небытие, однако сегодня он активно возрождается. А запустил его своим Указом первый Глава ДНР Александр Захарченко в 2016 году.
СПРАВКА «КП»
На сегодня в Народную Дружину вступили 2024 спортсмена, из них 279 - девушек. Штабы организации функционируют в каждом городе Республики. В Донецке, Макеевке и Горловке – в каждом районе. Ребята помогают полиции в свободное от работы и учебы время.
ИСТОЧНИК KP.RU