Разведение войск у Золотого в Донбассе сорвали украинские националисты
9 октября Киев сорвал предусмотренное Минскими соглашениями возобновление разведения войск на участке линии соприкосновения у Золотого.
Разведение войск у Золотого сорвали украинские националисты. Видео: ВКонтакте/Даниил Безсонов.! другой источник
- Украинским полицейским, блокирующих нациков на подступах к Золотому, отдан приказ «К бою!». Украинские националисты не ожидали такой зрады и обиделись, - написал на своей странице ВКонтакте начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Националисты все-таки прорвались через блокпост в Золотое и сорвали разведение сил.
Активисты Нацкорпуса вновь показали свое несогласие с официальным политическим курсом Украины и наплевали на слова президента Украины Зеленского о разграничении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.
На видео слышно как нацики кричат: «Украина превыше всего!» и «Слава Украине! Смерть врагам!».
Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать достигнутые в Минске договоренности, ведут обустройство на участке разведения фортификационных сооружений, нарушают режим прекращения огня, разрушают жилье и объекты инфраструктуры. Это подтверждается ежедневными отчетами миссии ОБСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU