Разведение сил и средств под Донецком: Текстовая трансляция

Сегодня, 9 октября, на участке разведения сил и средств в Петровском к югу от Донецка должны начаться мероприятия по устранению нарушений по плану-графику, утвержденному участниками Контактной группы 1 октября.

- СЦКК, ОБСЕ и военнослужащие ДНР убедились в готовности Республики приступить к выполнению достигнутых договоренностей, - сообщил с места событий корреспондент «КП».

Всего зафиксировано 26 нарушений. С стороны ДНР 5 и 21 – со стороны Украины.

11. 20 Несколько машин миссии поехали на украинскую сторону и если там готовность подтвердится, то в 12.00 ДНР даст белую сигнальную ракету, соответственно такую же ракету в случае готовности даст и Украина.

12.31 Представитель ОБСЕ подошел к журналистам и сообщил, что их представители еще не добрались до украинских позиций, откуда должны выпустить белую ракету. Машины международных наблюдателей будут в пути еще минут 20. По прибытии на украинские позиции они об этом сообщат. ДНР запустит еще одну сигнальную ракету и будет ждать ответную.

13.09 Украина не запустила сигнальную ракету.

- Говорят, не увидели нашу. Сейчас они переедут в другое место, откуда видно, и через 25 минут мы запустим еще раз, чтобы они увидели и подождем их ракету, - сообщил корреспондент "КП".