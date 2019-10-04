Не травите людей ядами! В ДНР будут наказывать поджигателей листвы

1 октября в Доме природы ведущий специалист отдела государственного экологического контроля Госкомэкополитики при Главе ДНР Александр Колодий рассказал о вреде сжигания опавших листьев сухой травы и о том, какая ответственность предусмотрена для нарушителей.

- Сжигание листьев приводит, в первую очередь, к задымлению воздуха. Дымовая завеса может даже стать причиной ДТП, - сказал Колодий. - При сгорании одной тонны листвы в воздух попадает около 9 кг микрочастиц дыма. В его составе: пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены.

Учитывая, что в промышленном Донбассе люди часто страдают от легочных заболеваний, жечь листья категорически запрещено.

Терапевт горбольницы №20 Марина Кравченко говорит, что наглатавшись дыма, могут заболеть не только легкие, но и почки, печень, дать сбой нервная система.

- Не известно, что еще люди могут положить в костер с листьями! – Говорит врач. – По опыту знаю от общения со своими соседями, у которых частный дом и теплицы, что они сжигают все, в том числе и остатки растений, которые обрабатывали пестицидами и прочими химикатами.

Сумма штрафа за костры для жителей от 340 до 680 рублей, а для должностных лиц от 1700 до 2380 рублей. Если при этом пострадают деревья – могут оштрафовать и на большую сумму (до 50 тысяч рублей).

- Чего греха таить, - откровенничает дворник Валентина Степановна. – Жгли во все времена! Только уже когда стемнеет. Выносим листья на пустырь за девятиэтажками и палим. Так проще, чем возиться с пакетами. А если дым в сторону жильцов, то понятно, людям не сладко. Но они сами виноваты – выбрасывают мусор, резину. А мы сносим только листья. Но в костер попадает все! Вывозить на свалку – целая проблема! У начальства никогда нет машин.