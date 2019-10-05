В Донбассе украинские националисты вышли на митинги против Зеленского

5 октября в знаковых городах Луганской и Донецкой областей вышли на митинги немногочисленные национально озабоченные активисты.

Акция протеста «Нет капитуляции» собрала в Станице Луганской не более двух десятков активистов. Промурлыкали вялыми голосами Гимн Украины, которая, слушая такое пение, уже должна была умереть окончательно.

Сие действо происходило рядом с пропускным пунктом, на глазах у тысяч луганчан, стоящих в очереди на КПВВ и хмуро наблюдавших за размахивающими флагами согражданами.

- Наверное, они не хотят, чтобы мы украинские пенсии получали, - вздохнула одна из женщин.

- Да они же просто больные. Это спланированная акция. Там журналистов больше, чем участников, - заявил политически подкованный мужчина.

Многие отмолчались – жизнь приучила луганчан, что на пунктах пропуска о политике лучше помалкивать.

В Волновахе на помощь местным националистам приехали активисты из Мариуполя. Фото: youtube.com/NewsOne

А вот в Волновахе количество собравшихся приближалось к сотне – на помощь местным националистам приехала группа поддержки из Мариуполя. Главное требование – не проводить разведение сил и средств в селе Петровское, которое находится недалеко от Волновахи. Мол, если ВСУ уйдут вглубь хотя бы на один километр, то Волноваха останется открытой для нападения «сепаратистов» и путь для оккупации города будет открыт.

- Это полный бред, не верьте им, - говорит жительница Волновахи Галина Волкова. – У нас почти никто не верит, что продолжение войны нужно в ДНР. У многих в домах и квартирах зарегистрированы жители Донецка, Макеевки в качестве переселенцев. Мы знаем их настроения. Конечно, в Волновахе есть немало тех, которые от мира потеряют – тут целая мафия за пять лет образовалась, которая кормится на проблемах людей на той стороне. Вот они и их родственники протестуют.