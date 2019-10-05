2019-10-05T14:12:36+03:00
Политика

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики

Церемонию посетил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин [фото]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы РеспубликиКурсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики
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Сегодня в парке Ленинского Комсомола 225 курсантов первого курса Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Также на церемонии были посвящены в студенты первокурсники специального факультета юридического образования этого же высшего учебного заведения.

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

- Вы приняли присягу в непростое для Республики время, когда наша Родина как никогда нуждается в защитниках. Это возлагает на вас большую ответственность по обеспечению правопорядка и защите наших граждан, - отметил на церемонии Глава Республики Денис Пушилин. - Вы должны об этом помнить всегда, быть внимательными к людям, нести службу честно и справедливо. Избранная вами профессия не просто трудна, она порою очень опасна, она требует глубоких знаний, мужества, ответственности и самоотверженности.

Глава государства отдельно поблагодарил родителей курсантов.

– Встать на защиту закона и порядка в такое сложное для государства время – это не простой шаг и огромная ответственность. И сделать такой выбор без правильного и патриотического воспитания, уверен, невозможно!

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Курсанты Донецкой академии внутренних дел приняли присягу на верность народу Республики. Фото: Официальный сайт Главы Республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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