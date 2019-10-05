Реформа по-Зеленскому: В СБУ избавятся от выходцев из Донбасса и КГБ, а также националистов

В СБУ только и разговоров о грядущих преобразованиях после смены руководства – председателем стал Иван Баканов, друг детства Владимира Зеленского. А реформирование украинской спецслужбы – одно из главных требований Запада.

Бывший сотрудник СБУ Антон, уехавший с семьей из Донецка в Киев в 2014 году, сомневается, что его знания и опыт понадобятся в обновленной организации.

«ДОНЕЦКИМ» НЕ ДОВЕРЯЮТ

- К выходцам из Донбасса в «конторе» относятся как чужакам, им не доверяют, - говорит мужчина.

Он рассказывает о своей незавидной судьбе и просит не называть даже подлинного имени – опасается последствий.

Приехав в Киев в 2014-м, Антон рассчитывал продолжить службу в органах, но оказался за бортом лишь по подозрению в симпатиях к «сепаратистам» и России. Попытки доказать обратное ни к чему не привели. Несколько раз проходил полиграф. «Детектор лжи» ничего не выявил.

- Меня буквально замордовали проверками на полиграфе. А потом сказали, что я умею его обманывать, и отказали в восстановлении, - сетует Антон. - Мои блестящие характеристики за обеспечение безопасности на Евро-2012 в Донецке оказались никому не нужными. В похожей ситуации были и другие «донецкие» - так нас называют за принадлежность к региону. В СБУ продолжили служить те, кто был встроен в коррупционные схемы. Или обезбашенные националисты.

Антон стал таксовать на своей машине, чтобы прокормить семью. Его жена – учительница – долгое время нигде не могла устроиться на работу.

Кстати, весьма показательна история с генералом СБУ Александром Третьяком, служившим в органах КГБ с 1975 года. С 2010 по март 2014-го он возглавлял УСБУ в Луганской области. После начала конфликта в Донбассе оказался на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Но в декабре 2015-го приехал в ДНР и выступил в Донецке с разоблачениями киевского режима.

Генерал-майор СБУ Александр Третьяк в декабре 2015 года перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Фото: МГБ ДНР

В немалой степени повлиял на такое решение генерала арест в июне его сына – тоже Александра. Контрразведка СБУ задержала 41-летнего подполковника СБУ Александра Третьяка по подозрению в работе на разведку России. Он провел в Лукьяновском СИЗО четыре с половиной месяца. Допрашивали Александра с пристрастием, применяли психотропные средства, чтобы он оговорил себя. За время следствия мужчина потерял в весе 20 килограммов и после освобождения оказался в больнице.

ПОД КОНТРОЛЕМ ЦРУ

Очевидно, что «донецких» продолжат выдавливать из структур СБУ в ходе нынешней реформы, которая проходит под контролем американского ЦРУ. И не только их. О намеченных преобразованиях в спецслужбе рассказал ПИКiNFORM украинский блогер Игорь Миртовский.

- СБУ – единственный орган, где за все послемайданное время не было проведено ни единой реформы, - отмечает Миртовский. - Эта спецслужба прочно курировалась ЦРУ еще со времен «оранжевой революции». В 2005 году сотрудники ЦРУ находились прямо в здании центрального аппарата СБУ. После государственного переворота 2014 года миф об «этаже црушников» в здании на Владимирской, еще ходил среди обывателей, но в реальности американские кураторы только приезжают для проведения совещаний. Живут сотрудники ЦРУ в неприметных особняках за городом.

На первом месте в реформировании СБУ, на которой настаивает Запад, – ликвидация отдела «К», занимающегося контролем за соблюдением законодательства в сфере экономики. Украине рекомендуют оставить в компетенции СБУ только контроль за безопасностью объектов инфраструктуры повышенной опасности: крупными предприятиями, атомными электростанциями, мостами и путепроводами.

В сентябре в спецслужбе провели мероприятия по оценке эффективности деятельности подразделений. Занималась этим рабочая группа аппарата СБУ, которую возглавил председатель СБУ Иван Баканов. На основании результатов обследования будут определены направления и пути реформирования СБУ.

Тем временем, в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялась презентация концепции реформирования СБУ. Вероятно, там были учтены и отчеты рабочей группы. Интересно отметить, что обсуждался вопрос реформирования украинской спецслужбы в присутствии сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, представительства НАТО в Украине, консультативной миссии Европейского Союза. Их участие вполне «объяснимо». Реформированная СБУ должна базироваться на стандартах НАТО и Европейского Союза.

«ОТЫГРАЛИ СВАДЬБУ» - И ПО ДОМАМ

Новая СБУ будет представлять собой гибкую спецслужбу, которая будет реагировать и действовать только на угрозы. Приказами президента департаменты будут создаваться и ликвидироваться после решения проблем. Что-то вроде сессионных музыкантов: отыграли свадьбу – и по домам. Зеленский декларирует создание технократического государства, где заниматься безопасностью станут только профессионалы. Как это все будет выглядеть на практике – понять сложно. Чем будут заниматься «профи» до того, как их позовут «спасать Украину», не ясно. Зато, прекрасно понятно, что сбушников будут беспощадно увольнять. Оставшимся сотрудникам обещают значительно повысить заработную плату. На строительство этого «технократического» цирка планируется выделить не менее трех лет.

Кстати, в рабочую группу, которая оценивала эффективность деятельности подразделений, вошел один крайне интересный персонаж: начальник управления внутренней безопасности (УВБ) генерал-майор Александр Саппа. На УВБ возложена миссия выбирать кандидатов на увольнение.

Предполагается в первую очередь избавиться от «идейных патриотов»: национализм и технократия – понятия несовместимые. Служба ВБ прекрасно информирована о политических предпочтениях своих сотрудников, националисты уже выделены в особый список и скоро их попросят «на выход». Вторая группа, которая по мнению реформаторов, не впишется в обновленное СБУ – это люди «из КГБ». Профессионалы старой закалки, многое умеющие и передающие знания молодежи, будут уволены по требованию западных кураторов.

Так кто же останется в СБУ после того, как «тихим Сапом» из спецслужбы уберут самых идейно мотивированных и профессиональных сотрудников? А останутся те, кто все это время занимался наркоторговлей, контрабандой, незаконной экономической деятельностью, шантажом и вымогательством. Ну кто скажет, что не технократы?! Ведь специалисты! Пусть и в специфичеких областях криминального мира, но зато – высокого уровня.

Запад настаивает на ликвидации отдела «К», сотрудники которого погрязли в коррупции. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

ГЛАВНЫЙ ЛЮСТРАТОР - ГЕНЕРАЛ САППА

Между прочим, сам главный люстратор Саппа – персонаж весьма одиозный. Он обложил данью все региональные подразделения ВБ. Сфера его интересов – контрабанда в портах Одессы, Николаева, Херсона, Ильичевска. По сухопутным маршрутам – контрабанда алкоголя и сигарет через таможенные переходы Львова, Черновцов, Закарпатья, Одесской области. Имеет Саппа процент и от нелегальной добычи янтаря и мрамора. В Сумской области в тесном сотрудничестве с отделом «К» занимается контрабандой газолина и нефтепродуктов.

Вот так и получается: СБУ пытаются реформировать црушники, натовцы, евробюрократы, сотрудники американского и канадского посольства, а выйдет все, как устроит «мелкий чиновниник» по меркам Запада – Александр Саппа. Он и на увольнение самых честных и профессиональных отправит, и всех своих подельников в качестве «технократов» предложит. Вот, к примеру, один из первых «технократов» Николай Кулешов. Иван Баканов назначил этого «душителя айтишников» начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ). Кибербезопасностью будет заниматься человек, долгие годы специализировавшийся на вымогательстве у IT-фирм.

Кстати, на местах давно сидят «люди Сапы». Их увольнение из СБУ не коснется. «Глаза и уши» председателя СБУ на сегодняшний момент – самый влиятельный и опасный человек в спецслужбе. У него даже своя тролль-ферма имеется. Саппа умело запускает информационные волны, если нужно испортить репутацию врагу или поддержать за кэш в зелени друга.