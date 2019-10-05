Получение паспортов РФ в ДНР: болевой точкой стали ксерокопии

Процесс получения паспортов в ДНР в разгаре. Благодаря «Почте Донбасса» появилась электронная очередь и уже не нужно дежурить ночами , рискуя стать нарушителем комендантского часа и переночевать в райотделе. Но появилась другая огромная проблема – ксерокопии. Миграционные службы и ДНР, и, позже, Ростовской области крайне внимательно к ним относятся – поля, расположение изображения и т.д.

Ксерокопии сначала возвращают из нашей жесткой миграционки, а если они прошли эти жернова – из ростовской тоже может прийти обратка. Вот какую картину я наблюдала в пятницу.

Центр Донецка, ксерокопия, расположена прямо в продуктовом магазине, куда ходят за продуктами и сотрудники и миграционной службы.

Очередь скопировать документы на паспорта всего два человека. Но это не значит, что все обойдется быстро. Я стала за женщиной средних лет, которая буквально вышла из себя.

- Они опять меня послали! Но я же у вас все ксерила! Поля не те! Фото не то! Я не могу уже больше!- кричала она, переходя на не цензурные эпитеты.

В это время рядом сотрудники той службы, которые забраковали документы, мучительно выбирали что – то перекусить из жалкого ассортимента кулинарии. На женщину и обвинения в адрес ведомства внимания не обращали.

Поразила стойкость двух ребят – работников этого копи-центра. На женщину они уже не реагировали, но один у другого спросил: «Ты афобазол уже выпил?» (Это андидепрессант, который продается без рецепта).

- Нет, - ответил напарник. – Я пока только пять раз связался по ремонту катриджа, сказали в пути, и добавил, что у него таких как я, много!

- Пей! День уже задался!– настоятельно порекомендовал напарник.

Потом, в перерывах между отчаянными криками женщины о несправедливости в приеме ксерокопий я узнала:

- правила есть, но они волшебным образом меняются, и даже знакомые в миграционке не всегда могут предупредить. В каждом районе есть своя девочка, которая держит связь с ребятами из бизнеса по ксерокориям. Но она же девочка! Может и забыть.

- бизнес на ксерокопиях, бумаге формата А4, гелевых ручках и папках с кнопочками вырос невероятно! Поставщики не успевали все это доставлять из Ростова.

- в центре города ксероксы и ребята, работающие на них, падают от усталости уже который месяц

- на окраинах проще, но кто туда поедет снова ксерить, если завернули их бумаги в центре города?

В это время женщину пытались сфотографировать заново, согласно новым требованиям, но она возмущалась:

- Я что, теперь буду уродкой? Не хочу убирать волосы!

Поразилась стойкости ребят. Минут двадцать (где вы еще такое увидите, и антиднпрессанты не в счет), чтоб женщине укладывали буквально прическу с помощью канцелярских резинок. Ушла со слезами, но довольная.

- Хоть бы не вернулась!

- Парни, здравствуйте! – прозвучало тут же. Это громким, академическим голосом сказала высокая женщина лет 80-ти. Актрису или певицу я в ней не узнала, но она была явно из этой области.

– Вы меня не узнаете? А я ж к вам уже два месяца хожу! Своих клиентов знать нужно! Сделайте заново мне вот эти копии!

ВАЖНО!

Узнать о всех тонкостях оформления паспорта ДНР, а потом паспорта РФ можно на сайте mvddnr.ru. Там публикуют постоянные изменения.