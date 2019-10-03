Самая юная участница фестиваля фантастики в Донецке 10-летняя Фаина Савенкова: «А взрослые могут жить, не убивая друг друга?»

На прошлой неделе в Донецке прошел первый в истории Республики фестиваль фантастов с поэтичным названием «Звезды над Донбассом». Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, Александр Пелевин, Виталий Пищенко и многие другие писатели не просто побывали в Донецке, пообщались с читателями, дали автограф-сессию, но еще и съездили на Саур-Могилу, увидели места сражений этой войны. Среди почтенных мэтров фантастики мое внимание привлекла самая юная участница фестиваля – 10-летняя Фаина Савенкова, приехавшая из ЛНР вместе с мамой.

На фестивале "Звезды над Донбассом". Фото: архив Фаины Савенковой

Девочка не только автор нескольких рассказов и фантастической пьесы «Ежик надежды», но еще и чемпион ЛНР по тхэквондо, которым она занимается с пяти лет.

Мы встречаемся с Фаиной и ее мамой Натальей возле Донбасс Арены. В Донецке они впервые, а потому тарелку стадиона увидеть просто обязаны. Фаина бежит ко мне навстречу, раскинув руки и смеясь, хотя до этого мы общались только в сети. Ее открытость и непосредственность покоряют с лету, столько в этой девочке радости жизни.

Тхэквондо занимается с пяти лет. Фото: архив Фаины Савенковой

- И литературу, и спорт дочка выбрала сама, никто ее не заставлял. Безусловно помогали, но и только, - говорит мама. – В школу она пошла с пяти лет, шесть ей исполнилось в конце октября. Уже в школе научилась читать и с тех пор от книг не оторвать. Кроме того, дочка – постоянный читатель библиотеки Луганска. Она даже стала победителем луганского конкурса «Страна читающего детства», посвященного юбилею детского писателя Андрея Усачева.

На фестивале "Звезды над Донбассом". Фото: архив Фаины Савенковой

А вот это действительно фантастика, когда большинство сверстников Фаины чтения избегают, предпочитая книгам гаджеты. А у нее даже любимые коты носят имена героев из книг – кот Снарк назван в честь героя Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», а кот Снейп в честь зловещего профессора из «Гарри Поттера».

Фаина покоряет своей открытостью.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Распорядок дня у Фаины не детский – школа, тренировки тхэквондо четыре раза в неделю по два часа, затем уроки. А недавно стала посещать театральную студию актерского мастерства при Академии культуры и искусств Матусовского в Луганске.

- Спать иногда ложусь уже за полночь, пока все не переделаю, - улыбается Фаина, которая в Луганске учится в школе №1 с углубленным знанием физики и математики. – Но учусь хорошо – «четыре», «пять». Уже в 6-Б классе.

Когда началась война, Фаине было всего пять лет. Ее родной брат Матвей – немногим старше. Семья выехала на пару месяцев, но затем вернулась в Луганск, как возвращались многие, понимая, что война не окончится так быстро.

- Запомнился вечер, когда особенно сильно грохотало, а уже пора было детям спать, - вспоминает Наталья. – И вдруг Фаина очень по-взрослому говорит: «Мама, почему взрослые не могут договариваться, не убивая друг друга? Я не хочу видеть смерть и подвал. Я хочу видеть жизнь». У меня в пять лет мечты были куда наивней. Все эти события, конечно, отразились на детях, они очень рано повзрослели.

С любимым братом Матвеем, который разделяет увлечения Фаины. Фото: архив Фаины Савенковой

- Фаина, ты такая хрупкая и вдруг корейское боевое искусство. Сложности бывают? – спрашиваю девочку.

- Мой тренер Гончаров Сергей Михайлович помогает во всем. А вообще тхэквондо учит в первую очередь дисциплине и умению добиваться поставленной цели. Еще добавляет уверенности и возможности перебороть страх это, наверное, главное, а вообще я просто люблю то, чем занимаюсь, даже не ради медалей, - беззаботно говорит Фаина. - Я в Донецке, кстати, тоже была на соревнованиях, но тогда я город видела из окна автобуса, а теперь, благодаря фестивалю фантастики, могу с ним познакомиться лучше. И то, что я вижу, мне нравится!

Донецком покорена.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Фаине в спорте тяжело найти соперника ее весовой категории, потому что дочка очень худенькая, - дополняет мама. – Буквально через месяц занятий ко мне подошел ее тренер и поинтересовался: «Это вы настояли, чтобы Фаина занималась еще и дополнительно после тренировок?» А я стою и не знаю, что ему ответить, так обескуражена. Вот эта целеустремленность она в дочке с самого детства. Результат этого – у нее уже красный пояс по тхэквондо.

Тренировки четыре раза в неделю по два часа. Фото: архив Фаины Савенковой

- Твоя сказка-пьеса «Ежик надежды» меня удивила. Ежик ищет маму после наводнения, для этого ему приходится научиться даже летать. Как родился сюжет? – спрашиваю юного фантаста.

- Я очень люблю ежиков, как-то мы даже спасли одного, и вот эту историю я решила воплотить в рассказе, немного изменив. Мой Ежик в сказке подружился с Ужиком, хотя в жизни ежи бывает питаются ужами. Мне очень хотелось, чтобы в сказке не было врагов, пусть каждый будет со своим характером, со своими плюсами и минусами, но учится ладить друг с другом. А позже из рассказа родилась пьеса, - рассказывает Фаина. – Кстати, сочинять я начала еще в детстве, когда мама рассказывала мне сказки, а я помогала ей их додумывать.

Свою сказку девочка отправила в союз писателей ЛНР и там (о, чудо!) не отмахнулись, прочитали и предложили встретиться. Девочку заметил знаменитый писатель Глеб Бобров, автор нашумевших «Эпоха мертворожденных», «Украина в огне», «Луганское направление». Именно он предложил из рассказа сделать пьесу, став для Фаины редактором и главным советчиком.

Именно Глеб Бобров разглядел в Фаине искру таланта и стал ее редактором. Фото: архив Фаины Савенковой

- Фаина, как к тебе относятся мэтры фантастики? Смотрела фото с открытия фестиваля, ты такая маленькая сидишь среди всех этих бородатых дядек, - интересуюсь у девочки.

- Я в восторге от фестиваля, очень признательна организаторам за приглашение, - восклицает Фаина. – Программа насыщенная - в день у нас несколько мероприятий. А еще столько знакомств с теми, о ком я раньше только читала – писатели, поэты, барды. Относятся ко мне, как равной, но учат, дают советы, и я за это благодарна. Уже блокнот исписала названиями книг, которые они мне советуют прочитать. Завтра едем на легендарную Саур-Могилу.

Деки держит удар. Фото: архив Фаины Савенковой

К советам старших коллег прислушивается.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Разговаривать с Фаиной можно вполне на равных. Всякий след от ее робости исчезает, как только мы переходим на тему литературы. Фаина взахлеб рассказывает о том, какие книги ей нравятся, о деймоне – части души, путешествующей в других мирах, о том, что у игрушек есть душа и жизнь, которая просто не видна нашему глазу и многом-многом другом.

А это верные друзья - Тофик и Джули, которые всюду путешествуют со своей хозяйкой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот оно доказательство, что никакой самый крутой телефон или планшет не дает такого полета воображения, как книга.

- А хочу выучить несколько языков, чтобы смотреть любимые мультфильмы без перевода, очень мечтаю принять участие в детском чемпионате мира по тхэквондо и написать хорошую книгу, - признается Фаина. – Ну, а самое заветное желание, конечно, чтобы скорее окончилась война.