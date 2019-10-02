Чудо-дом на передовой: Дончане создали сказку в своем дворе

Когда в твоем доме шестой год идет война, которой конца края не видно, то какая-то невиданная доселе нежность к этому самому дому охватывает тебя до печенок. И мелочей в этом чувстве нет, оно затапливает тебя с головой. Часто езжу по прифронтовым поселкам и вижу, как среди разбитых снарядами построек пестрят цветами аккуратные клумбы, как на передовой люди устраивают в подъездах настоящий зимний сад, а стены расписывают персонажами из сказок. В этом есть какой-то вызов, протест против войны и смерти. К слову, в центре такого не встретишь, парадокс такой.

Шины здорового человека и шины курильщика

Вот и этот дом № 14 по улице Церетели в Куйбышевском районе как раз из таких. Когда попадаешь сюда впервые, то глазеешь по сторонам потрясенный. Чего, точнее кого, тут только нет. Поросята, медвежата, волоокие красотки, пираты и даже крокодилы со слонами. А в глубине двора настоящий парк со всеми героями Союзмультфильма и даже беседкой для пикников.

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ход пошло все, даже сушняк, собранный в посадке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Удивительно, но все это родилось в войну. Родилось, заметьте, в одном из самых опасных районов Донецка. В 2014 и 2015 сюда не раз прилетали осколки, следы от них и поныне видны на стенах дома. Сначала жители дома № 14 собрались и навели порядок во дворе, вывезли весь мусор. Получилось целых три грузовых машины! А затем приступили к преображению своего двора. В ход пошло все – древесина, линолеум, пластик, шины. Кто-то с помощью последних делал государственный переворот в Киеве, раскрывая ящик Пандоры, а кто-то украшает ими двор.

- Все эти поделки делает моя соседка Светлана, жаль, она сейчас в отъезде, - рассказывает Наталья - жительница этого чудо-дома. – А клумбы созданы совместно с соседями из другого подъезда – Ольгой, Оксаной и Любовью. Они постоянно ухаживают за цветами – поливают, рыхлят, обрезают. Но потом втянулись и другие соседи, это захватывает.

Напоминание о войне.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Посвятили погибшим детям

Всю эту красоту жители дома посвятили погибшим детям Донбасса. Именно в память об этих ангелах в донецком дворе появилась сказка. О тех, кто никогда не пробежит по этим дорожкам, не ахнет, завидев в кустах пирата, не потянет маму в сотый раз в волшебный двор.

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Материал таскали все вместе, помогали нашим мастерицам. На краску скидывались сами, да и наш ЖЭК выделял помощь. Рядом станция техобслуживания, оттуда тащили шины. Из посадки Светлана приносила причудливые корни, деревяшки. Из сушняка делали ограду. Также высадили 150 кустов роз. И вот знаете, когда вокруг такая красота и до самой зимы цветы радуют глаз, даже у того, кто в этом не принимал участия, рука не поднимется окурок кинуть или сломать что-то, - говорит Наталья. – К нам со всего Донецка приезжают погулять здесь, полюбоваться. Хотя есть и те, кому это не нравится. Чаще всего это владельцы машин, которые с удовольствием вместо цветов и мультяшных героев поставили бы здесь свои авто.

Во дворе действительно немало людей, приходи, гуляй, сиди на уютных лавочках – никто не прогонит. Только относись бережно к тому, что создали другие.

Даже место под пикник оборудовали с выдумкой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Жители Церетели, 14 создали в своем дворе сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Смотрю на шашлычную под навесом, где можно сидеть даже в дождь, на всевозможные цветы, против которых и осень бессильна, на выглядывающих из травы пингвинов и колобков, и, признаться, завидую. Вспоминаю свой двор в самом центре Донецка, половина из которого оттяпана под стоянки машин, а убогие качели и ржавые горки переносят в советское прошлое. Я тут квартиру снимаю, а люди-то живут десятилетиями и никому дела нет.

«Комсомолка» будет рада рассказать о дончанах, которые преображают мир вокруг себя. Ждем ваших рассказов! И начинаем сами создавать мир вокруг себя.