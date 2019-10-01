Боец с позывным «Винни»: Сейчас в этой лесополосе украинские позиции. За год они нормально продвинулись. Раньше далеко за посадкой стояли.

«Режим прекращения огня в целом соблюдается» - ежедневно звучит в сводках. Что стоит за этой фразой «Комсомолке» рассказал военный с позывным «Винни».

- Каждый вечер стабильно насыпают по городу, по поселкам. Стрелковое, мины, все подряд. В жилые дома попадают. Ничего нового, как обычно. Они заняли почти всю серую зону. Ползут, ползут потихоньку. Мне с балкона видно, как они окапываются. Помнишь, мы ездили я тебе показывал, посадку, за которой начинались укры?

- В Ясном?

- Да. Так вот раньше они только прятались в посадке, позиции у них за посадкой были, а сейчас уже открыто в самой лесополосе блиндажи строят, белые мешки видно. Это уже их территория. Им продвигаться надо дальше, вот они и стреляют пока по окраинам. Надо чтоб все уехали. Пусть в ту же Украину. Пункт пропуска рядом – вряд ли местные в Россию поедут.

- Почему ты решил, что стреляют, чтобы в Украину уезжали?

- Потому что там не стреляют. Ну да, тут их дом, они до последнего держаться. Но они же живые люди. Пожилые. Сколько еще выдержат? В том же Новотроицке, Волновахе – ни одного разрушения ни в городах, ни на позициях. Потому что наши же не отвечают. Если отвечают, то только по выездным огневым позициям ВФУ. Эти выехали, стреляют, наши по этой огневой позиции и накидают. Куда попало не палят. Да, огневые точки подавляют. Но чтоб ты понимала – ВФУ приехали, быстро отстрелялись и уехали. Толку нашим отвечать?

- Нашим совсем не разрешают отвечать?

- Даже из стрелкового нельзя. Это когда, например, плотно в течение часа кроют тогда наши могут ответить. И то – укропы стреляют из-за своего же таможенного пункта. И если нашим отвечать в ту сторону – будут бить по украинской таможне. А это ж какие последствия будут. Прячутся за населенными пунктами. Обстреляли и … уехали. Нормально с беспилотников работают. Только и летают эти БПЛА. Наблюдают, гранаты сбрасывают, у них полно этих штук. «Луня» (позывной, - ред.) так же убили. Видео выкладывали, как они наводятся по БПЛА. Но ты не переживай – граница на замке, ребята держатся.