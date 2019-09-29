«Мы настроены на победу!» Сборная ДНР по каратэ выступит на чемпионате мира в Японии

В воскресенье, 29 сентября, в Донецке на сцене ДК «Юбилейный» состоялся открытый Кубок Донецка по косики каратэ. На татами сошлись больше сотни спортсменов. Самому младшему участнику - всего 6 лет.

Каратисты соревновались в ката: боях с невидимым противником. Каждый каратист демонстрировал свою коронную комбинацию движений. Затем были непосредственно зрелищные поединки.

Кубок Донецка по косики каратэФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Кубок Донецка по косики каратэФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

19-летний Артем Шевцов одержал победу в очень тяжелом бою. Его соперником был Денис Слипченко из института физкультуры, владеющий жестким боевым искусством муай-таем. В тайском боксе можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями - из-за этого его еще называют «боем восьми конечностей».

Для Артема это не первая золотая медаль. Он стал чемпионом мира среди юниоров по косики каратэ в Москве в ноябре 2017 года.

Артем занимается восточными единоборствами с 7 лет. На каратэ его привел отец. До этого чемпион ходил на спортивную акробатику и был поклонником Джеки Чана. Сейчас Артем Шевцов мечтает стать чемпионом мира по косики каратэ среди взрослых.

Первое место заняла и 8-летняя Дана Шепель. Это ее пятая золотая медаль. В прошлом году среди сверстников она выиграла Кубок Донбасса по косики каратэ.

Дана ШепельФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сначала была ничья, а в дополнительной время мне удалось пробить маваши (удар ногой.- Авт.), - Дана рассказала, как победила.

Девочка мечтает получить черный пояс по каратэ и стать сэнсэем. Когда вырастет, она хочет учить детей этому виду единоборства.

Среди финалистов, завоевавших золотую медаль, и 8-летний Егор Чепак. Его наградили за выступление в дисциплине ката.

- В поединке не участвовал, потому что у меня травма пальца, - говорит Егор. – Полторы недели назад неудачно поиграл в футбол во дворе.

Мальчик занимается каратэ с 4 лет. На сегодня он уже чемпион России, Абхазии и призер Японии.

Президент Федерации косики каратэ ДНР Леонид Тимохин высоко оценил уровень первого осеннего выступления бойцов. Также он сообщил «КП», что начаты турниры для формирования сборной Республики. На следующей неделе донецкие бойцы выезжают на Чемпионат и первенство Южного федерального округа, которые состоятся в Ростове-на-Дону 6 октября. Затем они примут участие в чемпионате России, который пройдет в Ногинске Московской области 23-24 ноября.

Президент Федерации косики каратэ ДНР Леонид ТимохинФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Следующая ступень – большой турнир в Донецке 29 февраля - 1 марта. На международный турнир Кубок содружества по косики каратэ приедут спортсмены из Японии, Швейцарии, России и Белоруссии. А уже через год в Японии состоится чемпионат мира по косики каратэ.

Напомним, что наши каратисты уже выступали в Токио под флагом Донецкой Народной Республики в 2016 году. И с родины каратэ привозили медали.

СПРАВКА «КП»

Косики каратэ – это традиционное восточное единоборство. Поединки проводятся с жестким контактом и использованием всего арсенала боевой техники: броски, удары, подсечки, подбивы и захваты, но благодаря уникальной защитной экипировке травматизм в этом спорте снижен до минимума. Косики каратэ – это супердемократическое направление в мире боевых искусств, так как в соревнованиях могут участвовать практически любые направления, стили, школы.