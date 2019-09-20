«Наши степи не сотрете»: Дончан возмутила новая версия песни «Спят курганы темные» в исполнении Хора Турецкого

Дончан возмутила интерпретация женским хором Турецкого одной из самых знаковых для дончан песни «Спят курганы темные». Слова «степь донецкая» там заменили безликим «степь широкая», видимо, придерживаясь того мнения, что Донецк – это террористы и сепаратисты, одним словом, не те, о ком можно вообще упоминать без страха навлечь санкции.

Удивительно, но сами дивы вокала одеты в цвета российского флага.

- Манерные, фальшивые, почему-то на фоне леса, когда поют о степи. Сам видеоряд не выдерживает никакой критики, - говорит дончанка Анна Полякова. – Исполнение вообще не понравилось, настолько они переигрывают. А уж то, что выбросили настоящие слова из известной песни, я им и вовсе не прощу. Это все равно, что "Хор Турецкого" обозвать "Хором Веревкина". Пойте о своих турецких степях, а наши не трогайте, раз вас от одного названия корежит, как чертей от ладана. Небось испугались, что Европа обидится и на гастроли этих певичек не пустит. Лицемерки!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/733233" frameborder="0"></iframe> Дончан возмутило, что Хор Турецкого позволил себе слова "Степь донецкую" заменить на "Степь широкую".Юлия АНДРИЕНКО

С ней согласна ее землячка, живущая в Горловке, Елена Строева.

- Видимо, слова «Донецк», «дончане», «донецкий», благодаря лживым СМИ Европы и Украины, стали чем-то запрещенным, вызывающим из мрака молчания воспоминания о войне, о том, что тут гибнут мирные, в том числе дети. Зачем это сытой Европе? Это же так выбивается из всеобщего контекста замалчивания нашего конфликта, - говорит женщина. – Именно так, даже на уровне культуры, происходит подмена понятий.

Но наши степи стереть не получится ни у хора Турецкого, ни у украинских боевиков. Стиралки такие не выросли! Потому что если вся Европа демонстрирует толерантность, позволяя стирать свои идентичность и культуру, дончане к своему Донбассу относятся ревностно. И нет здесь мелочей - нам дорого все: культура, история, наша самобытность и даже строка в любимой песне, мелодия из которой звучит на главных часах Донецка.