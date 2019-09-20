2019-09-20T14:13:30+03:00
Политика

«Наши степи не сотрете»: Дончан возмутила новая версия песни «Спят курганы темные» в исполнении Хора Турецкого

В строке "Вышел в степь донецкую" слова заменили на "степь широкую", испугавшись санкций [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Хор Турецкого испугался санкций даже за одно упоминание слова с корнем "Донецк". Фото: klops.ruХор Турецкого испугался санкций даже за одно упоминание слова с корнем "Донецк". Фото: klops.ru
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Дончан возмутила интерпретация женским хором Турецкого одной из самых знаковых для дончан песни «Спят курганы темные». Слова «степь донецкая» там заменили безликим «степь широкая», видимо, придерживаясь того мнения, что Донецк – это террористы и сепаратисты, одним словом, не те, о ком можно вообще упоминать без страха навлечь санкции.

Удивительно, но сами дивы вокала одеты в цвета российского флага.

- Манерные, фальшивые, почему-то на фоне леса, когда поют о степи. Сам видеоряд не выдерживает никакой критики, - говорит дончанка Анна Полякова. – Исполнение вообще не понравилось, настолько они переигрывают. А уж то, что выбросили настоящие слова из известной песни, я им и вовсе не прощу. Это все равно, что "Хор Турецкого" обозвать "Хором Веревкина". Пойте о своих турецких степях, а наши не трогайте, раз вас от одного названия корежит, как чертей от ладана. Небось испугались, что Европа обидится и на гастроли этих певичек не пустит. Лицемерки!

Дончан возмутило, что Хор Турецкого позволил себе слова "Степь донецкую" заменить на "Степь широкую".Юлия АНДРИЕНКО

С ней согласна ее землячка, живущая в Горловке, Елена Строева.

- Видимо, слова «Донецк», «дончане», «донецкий», благодаря лживым СМИ Европы и Украины, стали чем-то запрещенным, вызывающим из мрака молчания воспоминания о войне, о том, что тут гибнут мирные, в том числе дети. Зачем это сытой Европе? Это же так выбивается из всеобщего контекста замалчивания нашего конфликта, - говорит женщина. – Именно так, даже на уровне культуры, происходит подмена понятий.

Но наши степи стереть не получится ни у хора Турецкого, ни у украинских боевиков. Стиралки такие не выросли! Потому что если вся Европа демонстрирует толерантность, позволяя стирать свои идентичность и культуру, дончане к своему Донбассу относятся ревностно. И нет здесь мелочей - нам дорого все: культура, история, наша самобытность и даже строка в любимой песне, мелодия из которой звучит на главных часах Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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