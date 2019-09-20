Директор докучаевского зоопарка: «Кенгуру умер от яблок, козленок от капусты. «Добрые» люди накормили»

В группе Докучевска появился призыв о помощи – помогите кто чем может животным в Докучаевском зоопарке! Звери голодают! Набрасываются на все, что бросают в клетку, чуть ли не с рукой выхватывают еду. Сена осталось дня на два!

Дкучаевский зоопарк – это не просто зоопарк. Это огромная территория с зоосадом, оранжереей, аттракционами, прудом, кафешками, деревянными скульптурами талантливого мастера. До войны это было любимое место отдыха всего Донбасса. Сейчас зоопарк переживает не лучшие времена. Докучаевск оказался практически на передовой, пережил обстрелы, двенадцать снарядов упали прямо на территорию зоопарка. Детская площадка до сих пор в следах от осколков. Некоторые животные не выдержали войны – умерли от инфарктов. Но зверинец выжил благодаря сотрудникам. До войны зоосад был на балансе Докучаевского флюсо-доломитного комбината, который с началом войны от него отказался. Сотрудникам оставили часть зарплаты (около 800 гривен – примерно две тысячи рублей, - ред.) и сказали на работу не приходить, сидеть дома. Но как же ты будешь сидеть, когда тут животные? Люди за 800 гривен пропадали в зверинце сутками. После обстрелов приходили, убирали последствия, успокаивали животных.

Казалось бы, самые тяжелые времена позади – да стреляют до сих пор, но с 2014-2015 не сравнить. Но мало ли что могло случится. Приехали посмотреть чем можно помочь. Нас встретил директор Сквирский Игорь Владимирович – накануне нашего приезда ночью умерла кенгуру.

Директор докучаевского зоопарка Игорь СквирскийФото: Ольга ЖУКОВА

- От голода??? – спрашиваю

- Нет, от людей и от яблок. Специфика нашего зоопарка, что ко всем животным открыт подход и зоопарк не закрывается. Кто-то пришел накормил гнилыми грушами, которые категорически противопоказаны данному животному. Все животные получают полноценное питание.

Директор смотрит на труп животного, видно, что он очень расстроен.

- Сделали «доброе дело»… «Спасли» от голода… Я всем этим неравнодушным говорю – есть у тебя вопросы – приди, поговори. Я здесь с шести утра и до вечера. Специфика животных зоопарка – сколько им не давай, они будут есть. И корм они не перебирают.

Проходим пруд, в котором плавают утки, цесарки, на камнях греются черепахи.

- Еще одна напасть – хлеб. Хлеб в небольших количествах можно только уткам – это же птицы. Черепахи – всеядны, едят все. Но лучше сушить и давать сухарями. Сухарей у нас заготовлено и продолжаем сушить. А народ не понимает. Идут в магазин, а в магазине самое дешевое что? Хлеб. Взяли мягкий хлеб и пошли кормить.

Пруд Докучаевского зоопаркаФото: Ольга ЖУКОВА

Кроме лебедя, уток, черепах, в этом году в пруду новые жильцы – вольер с крысами-нутриями. У них тоже пополнение в семье – малыши. Мама-нутрия завидев нас, заняла оборону, и детей своих не показала.

Новые обитатели пруда - нутрии

- А ничего, что у них такая вода зеленая?

- Воду свежую добавляем, но полностью ее не поменяешь. Зеленая потому что с деревьев падает и открытый водоем на солнце. Аквариум оставь на солнце – он же зацветет. Так и тут. Без системы фильтрации она такая и будет.

- А должна быть система фильтрации?

- В принципе нет. Все это болотные животные. Всем им – и уткам, и черепахам, и крысам в такой воде комфортно.

Вольер с осликами и рядом пони. Кормушки с сеном.

Один из аргументов, содержавшихся в призыве о помощи – «Очень худой и больной пони – кости торчат, позвоночник искривлен.

- Это от старости. Торчащие бедра и прогнувшейся позвоночник – это признак возраста. Мы сейчас подойдем к лошадям, там тоже есть пожилой конь, у которого та же картина.

Семья лам в полном составе с родившейся в этом году «дочкой» Мирой. Мира бодра и весела.

Еще одно ценное пополнение – козленок муфлонов. Детеныша отсадили от родителей, так как папа почему-то стал проявлять агрессию.

Тот самый агрессивный папа-муфлонФото: Ольга ЖУКОВА

Чтобы малышу не было скучно, к нему подсадили двух обычных козлят, один из которых так же пал жертвой «неравнодушных» людей.

Муфлончик (черный) со своим другом обычным козленком. Еще недавно у муфлончика было два другаФото: Ольга ЖУКОВА

- Навязанный сказками стереотип – козлы едят капусту. И вот он стоит по полкочана в клетку пихает. А им положено 200 граммов в сутки для взрослой особи.

- Может, поставить ящик – пусть складывают капусту и прочее туда?

- Стоит ящик. Многие так и делают. Но многим же надо самим.

- Ну да, детям интересно самим покормить. Может, пакеты с кормом продавать по какой-то скромной цене?

- Делали. 10 пакетов нарезали, объявление написали. Ни один не купили. Кто будет брать, если по улице идут – растут деревья. Яблоки, груши с земли собрали или во дворе подмели вместе с мусором, в пакет и сюда приносят, через верх высыпают. Мы уже и сверху сетку натянули. Не должны продукты лежать постоянно. Покушали, убрали. Пришло время – опять покушали. Они затоптанное с земли не едят.

У козлят в кормушке несколько веточек. Козлята при этом вполне себе бодрые, а муфлончик еще и очень прыгучий, как и положено его породе.

- Идемте, я покажу вам мясо.

Мы заходим в подсобку, в которой морозильная камера. Директор показывает «вкусности» для хищников.

Запас мяса не такой масштабный, но он естьФото: Ольга ЖУКОВА

- Вот. Видите? А народ говорит, что у нас ничего нет. Многие говорят – вы сами мясо съели. Есть вот гуманитарная просрочка – печенье и консервы.

- Разве можно животным сладкое?

- Немного фруктозы и сахарозы даже нужно. В небольших количествах можно. Для крокодила есть консервы. Людям есть нельзя, а крокодил ест.

- А вдруг там ботулизм?

- Не, ну не до такой степени просрочены. На один месяц. Сейчас возьмем, крокодила покормим. Если он будет есть. Он вообще один раз в неделю ест.

Берем гостинцев для хищников и идем к ним.

- Вот у нас лисичка, енотовидная собака, орел. Вот там, на входе, нас громадный вольер для орлов. Ему, конечно, там лучше было бы. Но не можем туда пересадить опять же из-за «добрых» людей. Три орла там было. Одного проткнули арматурой, но это давно было. Второго накормили куриными лапами – распорол гортань. Третьего держим здесь. Тесновато ему, но пусть будет на виду, чтоб и этого не накормили лапами. И то умудряются. Сегодня уже убирали отсюда лапы.

Перед тем как съесть, лис "поохотился" на мясоФото: Ольга ЖУКОВА

Кормим лису. Бросаем кусочек мяса.

- Лисе пихают сквозь сетку и сырые пельмени, и те же лапы. Куда вы толкаете? Ну, тесто же сырое!

Мясо лиса сразу не ест. Оббегает вокруг домика пару кругов и берет мясо.

- Инстинкт. Как будто она сама поймала. Все. Спряталось. Ест. Если бы она была голодная, она бы не бегала. Она бы сразу есть начала.

Подходим к орлу. Орла зовут Гриша. Этот парень ест только мясо. Кидаем кусочек ему. Григорий сидит на нижней ветке, но даже не пошевелился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/733230" frameborder="0"></iframe> Кормление орла Григория.Ольга Гордо

- Когда голодный, подходишь – тут крику, шуму, глотает не разрывая. Клюв и кости мощные. Кролика бросаешь – разрывает сам. И съедает сам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/733230" frameborder="0"></iframe> Кормление орла Григория.Ольга Гордо

Вижу пустую клетку. В прошлом году в ней были зайчики.

- Зайчиков спрятал в террариуме опять же от «добрых» людей. Зайчикам же нельзя свежую траву. Ни маленьким, ни большим. Надо чтоб она была подвявшая. Утром срезали – вечером можно давать. Вечером срезали – утром можно давать. А «добрые люди» прямо с клумбы срывают и пихают. И они быстренько дохнут. Поэтому спрятал их. А вообще в идеале их сеном кормить.

Террариум. В террариум спрятаны не только зайчата, но и лисенок. Двух лисят в зоопарк принесли военные и местные. Из двух, увы, выжил только один.

- Сохранить удалось только одного. Видно первый был приболевший. Тот, которого военные с промки принесли, умер.

Оставшегося угощаем мясом. Лис так же сразу не набрасывается.

Лисенок тоже не накинулся на добавкуФото: Ольга ЖУКОВА

- А потому что не голодный. Кашки накушался.

Лисенок, которого принесли местные жителиФото: Ольга ЖУКОВА

Попугай Лаза. Дает себя гладить только девочкам. Мужчинам и мальчикам не дается.

Еще один обитатель закрытого террариума – сокол. Тоже пока птенец. Тоже принесли местные. Его пока тоже прячут от людей. Сокол почему-то возмущенно орет. Выпустить его уже нельзя - он не будет охотится сам.

Полоз. Очень красивая змея – родственник питона.

- Этот жирное мясо не будет есть. Ест птичек и мышек.

Крокодил Гена тоже не ест мясо с салом. Частота кормления раз в неделю. Гена неспешно передвигается к месту, откуда получает корм. На специальной лопатке ему протягивают мясо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/733228" frameborder="0"></iframe> Кормление крокодила докучаевский зоопарк.Ольга Гордо

- Сейчас водички заглотнет, чтоб с водой проглотить. Вот, заглотил. Лягушек ест. Зрение у него не очень, а с обонянием полный порядок. Запах слышит – никогда мимо пасти не ошибается. Давай мы тебе консерву дадим.

Консерву преподносят на специальной лопаточке с длинной ручкой. «Лопатка» сделала из пластиковой бутылки.

- Раньше кормили из детского совочка для песка. Но челюсти мощные, если прикусит – разлетается все в щепки.

Лошади. В докучаевском зоопарке их три. Одна в возрасте. Тот же вид, что у пони – прогнувшийся позвоночник и торчащие бедра. Одна лошадь, Стеша, со своим характером. Как сказал смотритель Юра – наглая коняка.

- Своего не упустит. Везде успевает. Сейчас будет клянчить – видишь? Копытом бьет? Простит. А люди принимают это за голод.

Мы угостили лошадей печеньем, отбиваясь от Стеши всеми способами. Причем, в Стешу встроен рентген - она безошибочно определяет осталось ли еще угощение, или все выклянчила и можно уходить?

Еще одна гордость докучаевского зоопарка – оранжерея. В прошлом году нас туда не пустили. Но в окна можно было рассмотреть, что большинство растений засохли.

Вот так выглядела оранжерея, пока там не появилась Ольга Викторовна. Фото: личный архив Ольги Викторовны

- Это Викторова все тут оживила. Уж не знаю, какими колдовскими зельями она их поливала, но почти все растения вернула к жизни. Я с растениями совсем не дружу. Или они со мной. Я как дотронусь – растение погибает. А у Викторовны жаренные семечки в кармане прорастают.

Ольга Викторовна, у которой прорастают даже жареные семечкиФото: Ольга ЖУКОВА

Тут же в оранжерее в отдельном помещении сушатся сухари.

Производство и запасы сухарей на зимуФото: Ольга ЖУКОВА

Все это запасы сухарейФото: Ольга ЖУКОВА

Проходим дальше – видим сохнущие брикеты соломы. Соломы засушено около десяти тонн.

Запасы соломы. Таких площадок три. Просушенное сложено в сараяхФото: Ольга ЖУКОВА

- Откуда тогда та фотография из сети, где небольшая кучка сена и подпись «Это все запасы, больше нет!».

- Вы же видите, как далеко идти к этому сену? Мы с утра перетаскиваем расходную часть соломы на день-два, чтобы удобно было кормить лошадей и далеко не ходить. А они увидели, издалека сфотографировали и «спасите-помогите».

Сено, которое заготавливают в зиму, тоже приходится прятать. Скошенное сено сушится на площадке.

Заготовка сена в тени на сквозняке повышеФото: Ольга ЖУКОВА

Посетители воспринимают это как выложенный корм, который можно брать и кормить.

- А они не голодные. Ну съедят часть, а большую затопчут, мы выбросим.

Уже прощаясь, Игорь Владимирович очень просил всех - не кормите животных.

- Я вас очень прошу, напишите, чтобы не кормили. Ну мрут же, животные, жалко. Мы не отказываемся от помощи, всегда с благодарностью. Хочешь помочь – принеси в администрацию излишки. Мы распределим кому что в каких порциях. Не заберем мы себе ни ваши яблоки, ни вашу капусту. Все скормим, но в нужных количествах, чтоб все были живы и здоровы.