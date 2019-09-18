2019-09-18T21:34:08+03:00
Общество

Археологические находки хазарского времени поставили перед донецкими учеными много загадок

Донецкие археологи провели раскопки в Шахтерском районе
Елена ШИНКАРЕНКО
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Младший научный сотрудник музея Виталий ВойтенкоМладший научный сотрудник музея Виталий ВойтенкоФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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В километре от села Великая Шишовка Шахтерского района в целинной степи есть территория, где предположительно в IX веке находилось летнее кочевье. Это место было обнаружено учеными около 30 лет назад, но только сейчас они смогли приступить к его изучению.

Археологическая экспедиция донецкого республиканского краеведческого музея разбила свой лагерь в этом районе в конце августа. Подобных памятников в степи довольно много, но на территории Донецкого кряжа раскопки еще не проводились.

Скребок и нуклеус эпохи неолита Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Скребок и нуклеус эпохи неолитаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В результате раскопок археологи обнаружили большое количество фрагментов керамических амфор и других подобных сосудов. В лагере археологов на огромном столе выставлена часть находок.

- Здесь представлены материалы разных периодов истории этого памятника. Самые ранние - группа кремневых изделий, - говорит руководитель работ - старший научный сотрудник музея Эдуард Кравченко. - Все это указывает на то, что в эпоху неолита здесь было какое-то небольшое поселение. Даже беглый обзор этой керамики четко показывает, что основная часть - это амфоры крымско-таманского производства. Куда реже встречаются фрагменты серо-глиняных корчаг, которые производились на городищах среднего течения Северского Донца.

В середине - бляшечка от поясного набора Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В середине - бляшечка от поясного набораФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Среди прочего материала довольно много точильных камней, лощило из амфорной ручки и бляшечка от поясного набора.

Фрагменты амфор крымско-таманского производства - IX век Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Фрагменты амфор крымско-таманского производства - IX векФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Этот древнейший памятник поставил перед учеными много загадок, ответы на которые они рассчитывают получить в процессе его дальнейшего исследования.

- В поселениях Приазовья всегда идет золотоордынский слой. Где слой хазарского времени - там идет Золотая Орда. На этих кочевьях золотоордынского слоя сверху нет, - говорит Эдуард Евгеньевич. - Места эти очень удобные. Почему их не использовали кочевники золотоордынского периода - не понятно. Ответ на этот вопрос мы пока дать не можем.

Ученым еще предстоит описать и систематизировать все обнаруженные находки. Фото: архив музея

Ученым еще предстоит описать и систематизировать все обнаруженные находки. Фото: архив музея

Ученым еще предстоит описать и систематизировать все обнаруженные находки. Хотя основные работы на раскопе практически завершены, экспедиция продлится до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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