Представитель Донбасса сделал заявление в связи с нежеланием Киева разводить войска

- Все участники Минских переговоров, за исключением Украины, заявили о готовности подписать предложенный «нормандской четверкой» текст формулы, согласованный в ходе телефонных консультаций политических советников 11 сентября, - сказал министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

По словам представителя Донбасса, несмотря на ряд заявлений украинских официальных лиц, в том числе и участников Минских переговоров, о нежелании предоставлять особый статус Донбассу, ДНР и ЛНР сохраняли надежду на выполнение украинской стороной прямого поручения «нормандской четверки».

- Как оказалось, напрасно. Согласование «формулы Штайнмайера» сорвано украинской стороной, - заявил Дейнего.

Сорвано и согласование возобновления обязательств по разведению сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР), поскольку нарушена предложенная «нормандской четверкой» логика синхронности шагов в политической плоскости и вопросах безопасности.

- Успехи в вопросах обеспечения режима прекращения огня, разведение сил и средств в Станице Луганской позволили перейти к шагам политического урегулирования, - рассказывает глава МИД ЛНР. - Но Украина отказалась от синхронного рассмотрения двух позиций, которые «нормандская четверка» обозначила Контактной группе: подписание «формулы Штайнмайера» и завершение первого этапа разведения (Золотое и Петровское).

Владислав Дейнего отметил, что, сорвав принятие таких важных решений в Контактной группе, украинские власти еще раз подтвердили отсутствие политической воли на выполнение соглашений, подписанных их официальными представителями в Минске.

- И даже прямо поставленная «нормандской четверкой» задача оказалась неподъемной для Зеленского, несмотря на его жгучее желание принять участие в саммите четверки, - подчеркивает он. - Мы неоднократно делом подтверждали свою приверженность Минскому процессу. А Украине, видимо, еще предстоит это осознать и накопить достаточно политической воли для подтверждения своей правосубъектности в международных отношениях.