Донецкие молодожены вместо цветов на свадьбу попросили корм для бездомных животных

- Представляете! Нас на свадьбу пригласили – молодожены сказали, что гости вместо пышных букетов цветов будут дарить корм для наших животных, - радостным голосом сообщила нам Ирина Волик – руководитель приюта для бездомных животных «4 ЛАПКИ».

Приглашение было неожиданным, но очень своевременным – запасы корма подошли к критической отметке. Сотрудники уже не знали, что делать и кого просить о помощи.

На торжество Ирина взяла одного из самых примечательных «хвостиков» приюта – алабая по кличке Зорро. С виду здоровенная собака, а по характеру – мимимишный зверек, любящий ласку. Зорро - не обычный житель приюта. Часто он выступает донором и спасает жизни другим песикам, которым требуется срочное переливание крови.

Ирина Волик приехала на торжество не одна - с песиком. Фото: Личный архив семьи Деминых

- Мы нашего Зорро выкупали, причесали, нарядили и взяли с собой. Он у нас мальчик фотогеничный, - рассказывает руководитель приюта уже после свадьбы. - С ним гости целую фотосессию устроили. А он сидит себе спокойно, с бабочкой на шее, и радуется вниманию. Молодоженам сюрприз понравился – эмоций было много.

Молодые - Яна и Александр Демины – неспроста решили внести в свою свадьбу элемент благотворительности. За несколько месяцев до торжества они спасли дворняжку, которую затем пристроили в приют.

- Мы очень любим животных. В этом приюте, куда мы отдали корм, живет собачка Боря. Весной к нам на улице подошел пес. Саша начал его гладить. Сначала подумали, что у него поводок на шее. А оказалось - порез. Скорее всего, над ним издевались люди, - вспоминает Яна. - Время шло к комендантскому часу, мы не могли отвезти его ни в одну ветеринарную клинику. Нам стало его так жаль, что мы забрали раненого малыша к себе домой. Уже утром за ним приехала Ирина Волик.

Свадьба Яны и Саши Деминых. Фото: Личный архив семьи Деминых

Дончанка говорит, что от цветов не получила бы столько положительных эмоций, сколько от корма для животных, который помог сделать доброе дело.

- Как показывает практика, букеты живых цветов стоят дорого, но потом все равно их просто выкидывают. Вот мы и решили таким вот образом помочь приюту - чтобы на свадьбу вместо цветов гости приносили корм. Наши родственники и друзья откликнулись - и все пришли не с цветами, а с мешочками собачьего лакомства.

Корма было столько, что упаковки едва вместились в багажник. Фото: Личный архив Ирины Волик

- Муж не был против такой инициативы?

- Это было наше общее решение. Мы с Сашей знакомы четвертый год. Гуляли в одной компании, а потом завязались отношения. Как раз в день нашей свадьбы – 14 сентября – им исполнился ровно год. Животных любим одинаково. У нас два кота – Макс и Санда. Мы подобрали их на мусорной свалке. Одного из них в Ростове нашла - он был такой слабенький. Ветеринары говорили, что он не выживет, – но все обошлось. Как говорится, вылечили, вычистили и выкормили. Теперь он почти семь килограммов весит! Хотели и собаку завести, но у нас однокомнатная квартира. Понимаем, что это будет тяжело. К тому же мы планируем ребенка…

Молодые выбрали день свадьбы так, чтобы он совпадал с днем начала отношений. Фото: Личный архив семьи Деминых

«Борька чувствует себя прекрасно»

Сегодня дворняга, которую спасла семейная пара, живет в донецком приюте. Борьку вылечили и хорошо откормили – невооруженным глазом видно, что собачка поправилась на несколько килограммов и выглядит хорошо.

- Пес попал к нам в приют в плохом состоянии. Три четверти окружности шеи - ровная резаная рана. Получить такую травму без участия человека просто невозможно. Может, его привязали за леску или веревку, а он вырывался, а может, ему действительно перерезали шею. Сейчас ему ничего не угрожает, все что было - вылечили. Борька себя прекрасно чувствует. Яна и Саша приезжали его проведывать. Это очень добрая пара, которой мы вместе с нашими хвостиками желаем гармонии и благополучия.

Борька в день как только попал в приют и спустя три месяца. Разница - на глаза. Фото: Личный архив Ирины Волик

Донецкому приюту для бездомных животных «4 ЛАПКИ» можно помочь денежными средствами. На них сотрудники приюта покупают корм и медикаменты для лечения. Сбербанк России – 5469 5200 2527 6023 (Ирина Волик).