В Астрахани прошли большие гастроли Донбасс Оперы

Это артисты балета, хор, солисты, оркестр и, конечно, техническая служба. Театр, который работает в невероятно сложных военных условиях, хотел показать все самое лучшее, что у него есть в арсенале. Астраханский театр оперы и балета, который, кстати, считается самым большим в Европе, встретил гостей на высшем уровне.

- Очень уютный театр. Мы получаем огромное удовольствие танцевать и петь на этой сцене, - поделился своими впечатлениями художественный руководитель Донбасс Оперы, народный артист Вадим Писарев. - Очень приятный и благодарный зритель. Ну, и мы привезли все лучшее, что у нас есть.

В Астрахани прошли большие гастроли Донбасс ОперыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

А привезли три спектакля: оперу «Турандот» Джакомо Пуччини, балет «Собор Парижской Богоматери» Цезаря Пуни и новую детскую постановку «Малыш и Карлсон». Этот яркий, жизнерадостный балет с любимыми персонажами произвел на маленьких астраханцев невероятное впечатление. Они громко аплодировали артистам и в антракте делились своими впечатлениями.

- Мне понравилось, как Карлсон и Малыш напугали разбойников. И еще понравилось, как Карлсон ел варенье, - говорит маленький Алишер.

В Астрахани прошли большие гастроли Донбасс ОперыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

«Малыш и Карлсон» - это постановка Вадима Писарева. Красочные декорации, интересные технические решения.

- Использовали все современные средства – это самокаты, которые ездят. Их применили в сцене с грабителями на крыше, - рассказывает Вадим Писарев. - И Карлсон появляется с разных сторон. У нас нет таких технических совершенств, чтобы мы могли показать, что Карлсон летает. Но мы сделали все возможное, чтобы зритель в это поверил. Поэтому у нас аж четыре Карлсона. Он вдруг с одной стороны появляется, и сразу появляется с другой. Создается впечатление, что он везде. Он один, а на самом деле, их – четыре.

В Астрахани прошли большие гастроли Донбасс ОперыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

То, что в репертуаре есть детские спектакли – это большое достоинство любого театра. Так считает один из главных балетных критиков России и бывшего Советского Союза, главный редактор журналов «Балет» и «Студия Антре» Валерия Уральская. Она специально приехала из Москвы в Астрахань, узнав, что в этом городе с гастролями находится Донбасс Опера.

- Спектакль живой, эмоциональный. Дети его хорошо воспринимают. В нем нет каких-то таких символических излишеств, которые трудно воспринимать. Он живой, непосредственный, свежий спектакль, - делится своими впечатлениями Валерия Уральская.

Первый день гастролей донецкие артисты завершили оперой «Турандот». Прекрасный вокал, невероятные костюмы и декорации, завораживающая музыка и захватывающий сюжет. Астраханцы аплодировали дончанам стоя. На сцене Донбасс оперы премьера этой постановки состоялась 8 лет назад. А в 2014 году, когда несколько украинских снарядов попали в цех с декорациями, этот и еще несколько таких же масштабных спектаклей очень сильно пострадали.

В Астрахани прошли большие гастроли Донбасс ОперыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- У нас же 5 спектаклей сгорело во время обстрелов. 17 бомб попало в декорационный цех. Сгорели спектакли «Кармен» и «Спартак». «Летучий Голландец» первый сгорел. Восстановили пока не все, но многое. Многое сделали новое. Когда есть эскизы, восстанавливать не долго. Самое главное, чтобы ноты не сгорели, - говорит Вадим Писарев.

Все четыре гастрольных дня в астраханском театре оперы и балета – аншлаг. Триумфальным завершением выступлений стал балет «Собор Парижской Богоматери». В нем заняты ведущие артисты донецкого театра. Трогательный и вызывающий сочувствие Квазимодо, роль которого исполняет ведущий солист Константин Якивец, нежная и грациозная Эсмеральда (Елена Онищенко) и влюбленный в нее капитан Феб же Шатопер. Эту роль воплотил мэтр Донбасс Оперы Максим Вальчик. И, конечно же, архидиакон Клод Фролло. Об этом персонаже стоит сказать отдельно. Невероятное, блестящее исполнение этой партии Романом Белгородским, его трактовка образа, заставляют зрителя сочувствовать и сопереживать этому герою, который в романе Виктора Гюго является настоящим злодеем.

- Я думаю, что это зависит от моего личного характера, от моего взгляда на эту партию. Я ее сделал немножечко более романтичной, что ли, - говорит Роман. - Смотрел очень много разных театров, разных артистов. Взял от каждого понемногу, и вышла вот такая интересная партия у меня, очень сложная и насыщенная. Самое сложное здесь, наверно, накопить эмоции на этот спектакль. У нас в театре он идет может быть раз-два в месяц. Эмоции к этому спектаклю накапливаются постепенно. У нас разные спектакли идут. Где-то у меня драматические партии, где-то веселые, а вот эта злость, именно для этого спектакля копится, наверно. Может быть что-то в быту где-то я сэкономил, на кого-то не накричал, не обиделся. Потихонечку копим и потом уже стараюсь все это на сцене выдать, все, что осталось - просто в ноль.

Для любого театра, любого артиста, гастроли – это просто жизненная необходимость. Подарить радость людям, показать свое искусство, свое мастерство. Примечательно, что эти гастроли состоялись в год, объявленный в России годом театра.

- Гастроли – это большой стимул. Я, конечно, благодарна астраханскому театру при поддержке «Больших гастролей». Так называется программа федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России, благодаря которой стал возможен этот тур, - говорит главный режиссер Донбасс Оперы Оксана Антоненко. - Гастроли нужны театру, как воздух, чтобы выехать, показать, что мы можем, потому что мы немножко находимся в некоем вакууме. Наши зрители, конечно, знают наши спектакли, но показать и рассказать, что у нас есть достойные исполнители то ли в балете, то ли в оркестре, то ли солисты, прекрасный хор, полномасштабный хор. И я горжусь своим театром.

В Астрахани прошли большие гастроли Донбасс ОперыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Спектакли донецкого театра получили высокую оценку и от Валерии Уральской.

- Творчество несет на себе такое жизнеутверждающее начало. И поэтому очень большое значение имеет, что театр сохраняется, труппа молодая, живая, заинтересованная, увлеченная. Много приличных солистов на таком хорошем уровне, - говорит она. - Я могу сказать только самое доброе – возможность выезжать на гастроли, тех, кто их организует и показывает это в России – это, конечно, очень большое значение имеет. Они достойно показывают театр публике.

Можно сказать, что гастролям в Астрахани донецкие артисты триумфально открыли новый театральный сезон. Впереди – много планов и неординарных замыслов.

В Астрахани прошли большие гастроли Донбасс ОперыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- В новом сезоне мы постараемся (я над этим работаю уже больше полугода) с Павлом Куриляк над музыкой аргентинского танго. Это три рождения танго, - раскрывает планы Вадим Писарев. - Оно родилось в 1860 году в Буэнос-Айресе, потом второй раз родилось оно в Париже и получило феерический успех. И сегодня - это танго, которое танцуют все. Я хотел бы показать это рождение, и чем оно заканчивается сегодня. Это будет большой сюрприз для всех. И, конечно же, второй спектакль - «Эскизы» по Гоголю.

И это далеко не все, чем труппа будет заниматься в ближайшее время. Сразу после этих гастролей артисты театра активно приступили к репетициям и подготовке новых шедевров, которыми они будут радовать своих зрителей в новом театральном сезоне.