2019-09-16T19:18:58+03:00
Политика

Глава ДНР наградил спасателей, которые во время тушения пожара попали под целенаправленный обстрел ВСУ

Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Республикой» – трем сотрудникам МЧС
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Республикой» – трем сотрудникам МЧС. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Республикой» – трем сотрудникам МЧС. Фото: denis-pushilin.ru
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил государственные награды – знак отличия «За заслуги перед Республикой» – трем сотрудникам МЧС. Спасатели тушили пожар на Трудовских и попали под целенаправленный обстрел ВСУ, в результате чего – получили ранения.

- Глава государства навестил сотрудника 6-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Донецка Артема Матюху, который в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь в Республиканском травматологическом центре, - сообщили в пресс-службе Главы.

Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Республикой» – трем сотрудникам МЧС. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Республикой» – трем сотрудникам МЧС. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин пообщался с пожарным, вручил заслуженную награду и от имени всей Республики поблагодарил за выполнение долга с риском для жизни.

- За годы войны, казалось бы, можно было ко всему привыкнуть, но, увы, нет. К цинизму украинских боевиков привыкнуть невозможно. Здесь мы видим ситуацию, когда все очень наглядно… Когда сначала украинские военные или кто так называется, обстреливают жилой поселок Трудовские с мирными гражданами, потом, когда приезжают спасатели тушить пожар, они обстреливают и пожарных. Это действительно цинично. Конечно, мы ждем хотя бы какой-то реакции со стороны мирового сообщества. По существу, это нравственное уродство – совершать такие подлые обстрелы, - заявил Глава ДНР.

Лидер государства поблагодарил спасателей, которые рискуя жизнью, выполняют свой долг.

- Это не просто спасатели. Это Спасатели с большой буквы. Уверен, что рано или поздно все преступники, находящиеся за линией соприкосновения, понесут должное наказание, – отметил Денис Пушилин.

Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Республикой» – трем сотрудникам МЧС ДНР.

Также в этот день Глава Донецкой Народной Республики вручил государственные награды заместителю начальника 6-й пожарно-спасательной части Виталию Кривошею и старшему пожарному-спасателю сержанту службы гражданской защиты Александру Спичаку.

- Во время обстрела мы работаем уже не первый раз. Мы спасаем людей постоянно – когда возникают пожары, выезжаем и никогда не отказываем в помощи, - сказал Александр Спичак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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