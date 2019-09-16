Дарья Морозова требует наказать украинских военных, убивших в Марьинке пенсионера из Донецка

Вооруженные формирования Украины продолжают незаконно задерживать жителей Донбасса, скрывать их местонахождение, подвергать жестоким пыткам и насильственной смерти. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- В июле этого года, во время поездки на территорию Украины для получения пенсии, без объяснений причин военнослужащими ВФУ был задержан мужчина с ограниченными физическими возможностями здоровья, житель города Донецка. Через некоторое время матери задержанного поступил звонок от представителя правоохранительных органов Украины с просьбой приехать для опознания тела ее сына, изувеченного в результате поджога, - рассказала Дарья Васильевна. - Это жестокое убийство, чудовищный акт насилия, тем более, в отношении лица с ограниченными возможностями здоровья, является свидетельством вседозволенности и бесчеловечности украинского режима, циничного попрания прав человека и надругательства над базовыми ценностями гуманизма. Жизнь и здоровье человека ничего не значат для представителей силовых структур Украины, а отсутствие должной реакции мирового сообщества укрепляет в них уверенность в безнаказанности и побуждает к новым преступлениям.

Убийство, совершенное с особой жестокостью, а также последовавшая за этим попытка скрыть следы совершенного преступления грубо нарушает не только действующее законодательство, но и принципы международного права, в том числе Конвенцию против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Дарья Морозова в очередной раз обратилась к международным организациям с настоятельным требованием уделить данному случаю самое пристальное внимание с целью проведения эффективного расследования и наказания виновных, потому что именно отсутствие наказания и сокрытие правды побуждает вооруженных преступников к совершению все более жестоких актов насилия. Мы рассчитываем на беспристрастность и независимость правозащитников, действия которых должны быть сконцентрированы на реальных шагах по защите и обеспечению соблюдения прав и свобод человека.