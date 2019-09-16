2019-09-16T16:38:23+03:00
Политика

Дарья Морозова требует наказать украинских военных, убивших в Марьинке пенсионера из Донецка

Для этого омбудсмен Донецкой Народной Республики обратилась к международным правозащитникам
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Дарья Морозова требует наказать украинских военных, убивших в Марьинке пенсионера из Донецка. Фото: ombudsmandnr.ruДарья Морозова требует наказать украинских военных, убивших в Марьинке пенсионера из Донецка. Фото: ombudsmandnr.ru
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины продолжают незаконно задерживать жителей Донбасса, скрывать их местонахождение, подвергать жестоким пыткам и насильственной смерти. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- В июле этого года, во время поездки на территорию Украины для получения пенсии, без объяснений причин военнослужащими ВФУ был задержан мужчина с ограниченными физическими возможностями здоровья, житель города Донецка. Через некоторое время матери задержанного поступил звонок от представителя правоохранительных органов Украины с просьбой приехать для опознания тела ее сына, изувеченного в результате поджога, - рассказала Дарья Васильевна. - Это жестокое убийство, чудовищный акт насилия, тем более, в отношении лица с ограниченными возможностями здоровья, является свидетельством вседозволенности и бесчеловечности украинского режима, циничного попрания прав человека и надругательства над базовыми ценностями гуманизма. Жизнь и здоровье человека ничего не значат для представителей силовых структур Украины, а отсутствие должной реакции мирового сообщества укрепляет в них уверенность в безнаказанности и побуждает к новым преступлениям.

Убийство, совершенное с особой жестокостью, а также последовавшая за этим попытка скрыть следы совершенного преступления грубо нарушает не только действующее законодательство, но и принципы международного права, в том числе Конвенцию против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Дарья Морозова в очередной раз обратилась к международным организациям с настоятельным требованием уделить данному случаю самое пристальное внимание с целью проведения эффективного расследования и наказания виновных, потому что именно отсутствие наказания и сокрытие правды побуждает вооруженных преступников к совершению все более жестоких актов насилия. Мы рассчитываем на беспристрастность и независимость правозащитников, действия которых должны быть сконцентрированы на реальных шагах по защите и обеспечению соблюдения прав и свобод человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Донецке пройдет Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Захарченко
Погода в Донецке на неделю: ожидаются первые осенние дожди
17 августа в Луганске ожидается усиление ветра
Экстренное заявление народной милиции: Обстрел поселка шахты Абакумова привел к пожару
Какие продукты в ЛНР дешевле, чем в Украине
В Енакиево во время потасовки хулиган взорвал гранату
В Украине попались пятеро военнослужащих в состоянии наркотического опьянения
Как запустить новую услугу «Феникса» «Telegram - Вам звонили»
Донецкие шпажисты заняли первое место на соревнованиях в Луганске
Дейнего: Глава МИД Украины подменяет «формулу Штайнмайера» отсебятиной
Украинские военные обстреляли 10 городов и сел ДНР
На пожаре в Макеевке пострадали пять человек
Пушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции
Бракованная ракетная установка стала причиной травм у четырех украинских военных
Напоролись на свои мины: двое украинских силовиков погибли, еще трое ранены
Погода в Донецке на день: 16 сентября в городе ожидается ясный погожий день, до + 24
Пушилин: политическая элита Киева не знает, чего хочет
Украинские боевики из минометов ударили по району Васильевской насосной станции
Никонорова: У Киева массовая амнезия по поводу Минских соглашений
Подорвались на своих же снарядах: два 200-ых в рядах украинских боевиков
Сбиты два украинских беспилотника под Коминтерново и Яковлевкой
Как прифронтовой город день рождения отмечал: Ясиноватой исполнилось 147 лет
Незвестный снайпер ДНР косит украинских офицеров из элитных подразделений ВСУ
Курт Волкер: Контроль над ДНР и ЛНР должны передадать Киеву
"Перемирие от слова - перемрут все": Опять украинские снаряды падают на аэропорт, Трудовские, Зайцево, Саханку
Украинские снаряды накрыли север Горловки