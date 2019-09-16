2019-09-16T16:46:58+03:00
Политика

Добровольцу из Бразилии, который защищал Донбасс, грозит смерть от украинских нацистов

Рафаэль Лусварги - первый иностранец, осужденный в Украине, за участие в боевых действиях в Донбассе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Добровольцу из Бразилии, который защищал Донбасс, грозит смерть от украинских нацистов. Фото: ФейсбукДобровольцу из Бразилии, который защищал Донбасс, грозит смерть от украинских нацистов. Фото: Фейсбук
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Рафаэль Маркус Лусварги - первый иностранец, осужденный на Украине за то, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Лусварги родом из бразильского Сан-Паулу.

Рафаэль - бразильский доброволец. Влюблён в Россию. Учился в Курске. Изучал русский язык. Приехал воевать на стороне ЛДНР, пишет «Русская Весна».

По данным издания, он был тяжело ранен в ногу. Вернулся в Бразилию. В поисках работы согласился на предложение по сопровождению морских судов. Поверил. Полетел в Одессу через Борисполь, где 06.10.2016 г. был схвачен СБУ, выманившей его таким образом из Бразилии.

- В январе 2017 года Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по статье 258–3 УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Бразилец признал свою вину и заявил, что раскаялся.

Но в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на судебное расследование в связи с тем, что был допущен ряд существенных нарушений. Приговор был отменён.

- Лусварги был включён в список на обмен в декабре 2017 г. и формально обменян. Украина получила своего гражданина, Лусварги вышел на свободу, но уехать из Украины не смог - бразильское посольство отказало в документах, - говорят правозащитники.

Жил он в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московского патриархата). Бразилец начал интересоваться православием и даже собирался стать монахом.

Возвращаться на Родину с нарушением установленного порядка категорически отказывался.

Именно в монастыре в мае 2018 г. его и нашли журналисты «Радио Свобода» по наводке СБУ. После репортажа с вопросом «Доколе террорист будет гулять на свободе» нацистами из С14 был схвачен и передан СБУ и под суд. Повторно осуждён на 15 лет Павлоградским судом. От апелляции отказался.

Приговор вступил в силу. «Русская Весна» сообщает, что в настоящий момент неизвестно его местоположение. Он должен был быть отправлен к месту исполнения наказания. Лусварги должен быть в списках на обмен от Луганска. Нацистами приговорен к смерти и наверняка будет убит в исправительной колонии по прибытию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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