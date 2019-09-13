Владимир Меньшов: «Зачем дразнить гусей фильмами о Донбассе?»

Владимир Меньшов рассказал о фильме про Донбасс, который "не одобрили на самом верху". "Зачем дразнить гусей", - так считает кинорежиссер.

В своем интервью телеканалу «Царьград» знаменитый кинорежиссер Владимир Меньшов высказался в том числе и о съемках фильмах о современных исторических событиях - например, о гражданской войне, которая идет в Донбассе.

По словам Меньшова, ему поступали предложения о съемках в фильме о Донбассе. Однако, в конце концов картину "зарубили". Кинорежиссер полагает, что пока еще не время для таких съемок.

"Знаете, жизнь мудрее нас, и не стоит нам кого-то торопить. Наступит время. Оно само собой наступает, и тогда вдруг кажется: а как мы до сих пор жили без такого фильма? Ведь предпринимаются попытки и съемки ведутся таких фильмов об истории Донбасса. И мне сценарии приносят такие. Вот собирался снимать фильм Володя Бортко про Донбасс, мне там предложил главную роль даже - ну, журналиста, конечно, не в окопе сидеть. Но не одобрили этот фильм, странно. Не одобрили на самом верху. Не дали денег. Думаю, что это время пока такое. Там же чтобы не обидеть еще думают. Все время… может, еще наладятся отношения… А сейчас на фоне того, что произошел обмен пленными, и предполагают, что будет еще обмен и так далее, никакого будущего у этой темы нет. Вот отстоится когда, тогда и может быть проект. А так - зачем дразнить гусей".

Напомним, в начале лета этого года на экраны страны вышел художественный фильм "Донбасс. Окраина", который вызвал интерес у весьма ограниченного круга зрителей.