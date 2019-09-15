2019-09-15T16:16:32+03:00
Политика

Стеклянная фляга с водой бойца Красной Армии пролежала в земле 76 лет

Вместе с останками погибшего под Саур-Могилой во время Великой Отечественной бойца, нашли целую стеклянную флягу с водой [видео]
Ольга ГОРДО
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Фляга с водой и другие находки поисковиков. Фото: Александр МальцнвФляга с водой и другие находки поисковиков. Фото: Александр Мальцнв
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Две недели более ста поисковиков из ДНР, ЛНР, Башкирии, Мордовии, Чечни и других регионов России занимались поиском погибших красноармейцев в Шахтерском и Амвросиевском районах во время Великой Отечественной. За время Вахты памяти найдены останки 51-го воина, у четверых установлены имена, отправлены запросы родственникам. Рядом с одним из бойцов поисковики обнаружили целую стеклянную флягу с водой.

Подробности «Комсомолке» рассказал руководитель международной вахты памяти «Высота 2019» Александр Мальцев.

- Это уже вторая фляга стеклянная фляга с водой, которую мы нашли. Первую мы подарили луганским поисковикам. Пролежала в земле 76 лет. Найдена на глубине от полутора до двух метров. На такой глубине мороз не страшен.

Фляга с водой времен Великой Отчественной.Видео: Александр Мальцев! другой источник

- На вид вода чистая. Вы открывали флягу?

- Если ее открыть, он может пропасть. Она так и останется запечатанной с водой.

- Впервые узнаю, что у наших были стеклянные фляги.

- Да, были. Алюминий шел использовался в более стратегических целях. Стеклянная если разбилась – пошел на склад, взял другую у старшины, и все.

(Стеклянная фляги выпускалась из различного по цвету стекла (цвет зависел от состава применяемого сырья), от "царских" стеклянных фляг отличалась более угловатой формой. Имела ёмкость 0,75 литра и 1 литр. Отличалась от алюминиевых большим весом. Например, стеклянная фляга ёмкостью 0,75 литра весила 450 граммов, такая же алюминиевая 183 грамма. Переносилась в чехлах, на которых были предусмотрены карманы под вату для смягчения удара, - ред.)

- А чья это фляжка?

- Эта фляжка найдена отдельно. Рядом находили бойцов, но поодаль. И орден вчера нашли. Но самая значимая находка – это, конечно, бойцы, защитники Донбасса.

Работы на высоте Саур-Могила будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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