"Такими заявлениями украинские пропагандисты хотят успокоить нищий народ Украины": Что ответили дончане на угрозы зачистки Донбасса

Вернувшись в состав Украины, Крым и Донбасс, вместо широкой автономии, получат карантин, зачистки и массовые аресты. Именно так самонадеянно заявил украинский пропагандист Скрыпин в эфире «Радио НВ».

- Далее команда Владимира Зеленского будет пытаться прекратить войну и вернуть территории, но тут не получится как с заключённым, тут не выйдем кулуарными договорённостями. Этот проект должен быть согласован с украинским социумом, чтобы люди сказали: «Да, мы хотим возвращения территорий таким способом, какой вы нам предлагаете». Потому что просто возвращение территорий на правах автономии меня не устраивает. Большой вопрос, что надо делать с теми людьми, это должна быть реальная зачистка. Необходимо, чтобы там работали спецслужбы и полиция, смотрели, кто чем занимался всё это время. Возможно, кому-нибудь, мягко говоря, необходимо будет присесть за решётку. И, даже если мы вернём территории, то, с точки зрения логики, это моё субъективное мнение – должен быть карантинный период для того, чтобы адаптировать эти территории, их нельзя просто влить в Украину, это очень опасно, всё равно, что выпить яду. Должны оставаться граница и определённые ограничения на перемещения, – сказал Скрыпин, добавив, что всем жителям ЛНР и ДНР якобы промыли мозги кремлёвской пропагандой.

- Господи, какое смешное! Зачистками оно грозит, - смеется над словами пропагандиста Светлана Малькова, живущая на Путиловке в Донецке, куда до сих пор прилетает. – Это всех разжигателей войны выведут на парад позора. Все в истории повторяется и, верю, возмездие над такими заявителями грянет.

- Такими заявлениями политический бомонд нынешней Украины пытается заработать дивиденды у обманутого народа. Послушают нищий Грыцько с Одаркой эти басни, глядишь, и забудут на время нищету, безработицу, и драконовские тарифы, подпояшутся, да пойдут спины за копейки гнуть. Это же популизм, видно невооруженным глазом умному человеку. Вот только умных на Украине не осталось. Там теперь принято скакать под обицянкы временщиков, не думая ни о демографической, ни об экономической катастрофах. Там теперь народ кормят лозунгами.

Но не все дончане с такой уверенностью отмахнулись от слов Скрыпина.

- Уверена, что так и будет. Ничего хорошего Украина не принесла на захваченные земли Донбасса. Посмотрите на Мариуполь, Краматорск, Славянск, ту же Авдеевку. Там везде зачистили не только активистов Русской Весны, но и тех, кто даже пассивно симпатизировал России, не участвуя ни в митингах, ни в военных действиях против Украины, - рассказывает жительница Красноармейска, который Украина переименовала в Покровск. - К людям врывались рано утром, поднимали все их связи, пересматривали телефоны, изучали все записи в соцсетях. Поэтому, поверьте он не преувеличил. Другое дело, что Донбасс в Украину никогда не вернется.