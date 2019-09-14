2019-09-14T15:56:24+03:00
Политика

Зачем украинские боевики пытали инвалида, а потом расстреляли

В НМ ДНР заявили, что боевики 24-й бригады ВФУ с особой жесткостью расправились с мирным жителем
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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Жертвой боевиков ВФУ оказался двадцатипятилетний Халаджи, инвалид второй группы.

- Пятеро украинских боевиков: Каралюс, Титыка, Беспалов, Степанюк и Рудяшка с целью наживы, угрожая оружием похитили Халаджи, который приехал в населенный пункт Константинопольское с целью получить пенсию по инвалидности, - говорится в сообщении НМ ДНР.

После того, как он получил выплату – солдаты украинских вооруженных формирований похитили его.

- Халаджи отвезли в один из боксов на территории бывшего элеватора н. п. Марьинка, где отобрали деньги и пытками пытались выбить признание в том, что инвалид второй группы проходит службу в НМ ДНР, - рассказывают в командовании. - Не добившись желаемого результата, боевики вывезли Халаджи на территорию заброшенной фермы в районе населенного пункта Марьинка, где его расстреляли, тело сбросили в сливную металлическую емкость, закидали мусором и подожгли.

В командовании отметили, что следственные органы Украины, которые расследуют данное дело, в настоящий момент предпринимают попытки его замять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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