Зачем украинские боевики пытали инвалида, а потом расстреляли

Жертвой боевиков ВФУ оказался двадцатипятилетний Халаджи, инвалид второй группы.

- Пятеро украинских боевиков: Каралюс, Титыка, Беспалов, Степанюк и Рудяшка с целью наживы, угрожая оружием похитили Халаджи, который приехал в населенный пункт Константинопольское с целью получить пенсию по инвалидности, - говорится в сообщении НМ ДНР.

После того, как он получил выплату – солдаты украинских вооруженных формирований похитили его.

- Халаджи отвезли в один из боксов на территории бывшего элеватора н. п. Марьинка, где отобрали деньги и пытками пытались выбить признание в том, что инвалид второй группы проходит службу в НМ ДНР, - рассказывают в командовании. - Не добившись желаемого результата, боевики вывезли Халаджи на территорию заброшенной фермы в районе населенного пункта Марьинка, где его расстреляли, тело сбросили в сливную металлическую емкость, закидали мусором и подожгли.

В командовании отметили, что следственные органы Украины, которые расследуют данное дело, в настоящий момент предпринимают попытки его замять.