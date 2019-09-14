2019-09-14T15:12:12+03:00
Политика

Денис Пушилин: выполнение Минска не в интересах Киева

Глава ДНР прокомментировал заявление Леонида Кучмы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Глава ДНР прокомментировал заявление Леонида КучмыГлава ДНР прокомментировал заявление Леонида КучмыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма заявил, что президент незалежной Владимир Зеленский не согласится на массовую амнистию и предоставление особого статуса для Донбасса.

- Заявление Леонида Кучмы не вызывает у нас никакого удивления. Риторика украинских политиков, в том числе официальных лиц, не меняется и скорее всего не изменится, - прокомментировал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Владимирович отметил, что Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются.

- Однако Киев продолжает игнорировать достигнутые договоренности и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, - говорит руководитель Республики. - К сожалению, ситуация на Украине не меняется, а у новой политической элиты до сих пор нет четко сформировавшегося как внешне-, так и внутриполитического курса.

Пушилин подчеркнул, что об этом свидетельствует и огромное количество разноплановых заявлений, начиная от обещаний упростить процедуру получения выплат пенсионерами и заканчивая разработкой дорожной карты с четкими сроками ее выполнения.

- Теперь заявление о том, что «формула Штайнмайера» — это утопия. Ответ прост – выполнение Минска не в интересах Киева, - уверен Глава ДНР. - В отличие от Украины, мы будем и впредь придерживаться своих принципиальных позиций и выступать за выполнение в полном объеме Комплекса мер Минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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