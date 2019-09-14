«Торговаться мы не намерены»: Глава ЛНР обратился к Зеленскому и Кучме

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю от незалежной в контактной группе Леониду Кучме и всему остальному руководству Украины.

- Необходимо принять тот факт, что ни Минские договоренности, ни Комплекс мер не являются предметом для дискуссий. В нормандском формате был утвержден документ, четко и понятно, по пунктам регламентирующий схему общения Донбасса и Украины, - говорится в обращении руководителя ЛНР.

Со сменой власти на Украине, обстрелы Донбасса не прекратились. Фото: ruspravda.info

Леонид Иванович подчеркивает, что другого такого документа нет и не будет.

- Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? Как насчет разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови? Или в мировой истории вы не нашли подобного примера? – задает вопросы Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться Республики не намерены.

- Хотите мира - выполняйте волю наших людей, выполняйте «Минск». Хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще, - отметил Леонид Пасечник.